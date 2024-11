FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Archiviato il successo in Conference League contro il Pafos per 3-2 di ieri sera, la Fiorentina già oggi tornerà in campo al Viola Park con la testa alla Serie A. Palladino e il suo staff, insieme alla squadra, dovranno preparare il big match, in programma domenica alle 18:00 allo stadio Artemio Franchi, contro l'Inter di Simone Inzaghi. Una sfida a cui i viola arrivano a pari punti contro i campioni d'Italia in carica a meno dalla vetta della classifica occupata dal Napoli.