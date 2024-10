FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Terzo giorno di riposo per la Fiorentina. Dopo le importanti vittorie contro i New Saints in Conference League e contro il Milan in campionato Raffaele Palladino, in questa seconda sosta per le nazionali, ha deciso di concedere quattro giorni di relax ai suoi ragazzi. Biraghi e compagni infatti torneranno al Viola Park solo martedì mattina per il primo allenamento in vista della gara di domenica 20 ottobre contro il Lecce.