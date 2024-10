FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Nel bel mezzo della sosta per le nazionali, al Viola Park è andato avanti spedito in questi giorni il lavoro della Fiorentina, tra chi è rimasto a Firenze per acciacchi muscolari e chi invece è nel pieno della forma, proseguendo con gli allenamenti verso il rientro del campionato. Anche oggi però, Raffaele Palladino ha concesso un altro giorno libero alla squadra, che beneficerà così di altre 24 ore di stacco dagli allenamenti.