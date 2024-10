FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il giorno di pausa concesso ieri, la Fiorentina torna a lavoro: lo fa nel pomeriggio, al Viola Park, con Raffaele Palladino che avrà a disposizione tutta la rosa, ad eccezione di Pietro Comuzzo (convocato in Under 20), Tommaso Martinelli (Under 19) e Robin Gosens (chiamato in extremis dalla Germania). Per il resto squadra al completo anche se ci saranno da valutare le condizioni di Moise Kean e Michael Kayode, out rispettivamente dai ritiri della Nazionale maggiore e dell'Under 21 per alcuni guai fisici.

Da capire anche come sta andando il recupero di Marin Pongracic, out da due settimane per un problema ai flessori della coscia sinistra. Segui tutti gli aggiornamenti su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!