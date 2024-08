FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

La Fiorentina riprende il suo programma di allenamenti a Firenze, al Viola Park dove tra 2 giorni sfiderà il Montpellier. Seduta pomeridiana per gli uomini di Raffaele Palladino che torneranno ad allenarsi nel proprio centro sportivo dopo i giorni in Inghilterra: con la squadra dovrebbe allenarsi Martinez Quarta, tornato prima dalle vacanze per iniziare a lavorare con il nuovo tecnico, e probabilmente anche Sofyan Amrabat rientrato alla base in attesa di capire quale sarà il suo futuro.