FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ormai archiviata la stagione 2023/24 e cominciata l'era Palladino, in casa Fiorentina si pensa a programmare l'immediato futuro: il rompete le righe, per il gruppo squadra, è arrivato dopo la trasferta di Bergamo. Fatto salvo per i pochi impegnati con le nazionali tra Europei e Copa America (Milenkovic con la Serbia e Barak con la Repubblica Ceca da una parte, Nico Gonzalez e Quarta con l'Argentina nell'altra, con l'aggiunta anche di Beltran in Under23), per i componenti della rosa è iniziato il periodo di vacanze. Appuntamento fissato per i primi di luglio (ancora da concordare la data) al Viola Park, mentre in questi giorni regna il mercato con le prime mosse della nuova Fiorentina.

