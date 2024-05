© foto di Claudio Giovannini

Manca sempre meno alla finale di Conference League, in programma mercoledì 29 maggio ad Atene, dove i viola affronteranno l'Olympiacos. Per questo motivo la squadra di Vincenzo Italiano scenderà sui campi del Viola Park questa mattina alle ore 11:00 per prepararsi al meglio in vista della data cerchiata in rosso da tutti gli appassionati del mondo gigliato.