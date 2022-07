INDISCREZIONI DI FV IND. FV, VIOLA AL TROFEO GAMPER? I CLUB NE PARLANO La Fiorentina potrebbe essere l'avversaria del Barcellona al prossimo Trofeo Gamper in programma i primi d'agosto al Camp Nou. Come raccolto da FirenzeViola.it, dopo i ritiri di Milan e Roma - non senza qualche polemica - il club blaugrana starebbe parlando... La Fiorentina potrebbe essere l'avversaria del Barcellona al prossimo Trofeo Gamper in programma i primi d'agosto al Camp Nou. Come raccolto da FirenzeViola.it, dopo i ritiri di Milan e Roma - non senza qualche polemica - il club blaugrana starebbe parlando... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina continua a prepararsi per l'inizio della stagione e sosterrà gli allenamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio, nel centro tecnico di Coverciano. Alle 12.00 inoltre è in programma la presentazione del nuovo centrocampista gigliato,... La Fiorentina continua a prepararsi per l'inizio della stagione e sosterrà gli allenamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio, nel centro tecnico di Coverciano. Alle 12.00 inoltre è in programma la presentazione del nuovo centrocampista gigliato,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi