FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Si ricomincia a lavorare in casa Fiorentina! Dopo la settimana di pausa natalizia, i viola si ritroveranno oggi in gruppo per iniziare a preparare la gara del 6 gennaio contro l'Udinese, la prima del girone di ritorno. I ragazzi di Vincenzo Italiano dalle ore 10 circa inizieranno il giro di tamponi preventivo per poi allenarsi nel tardo pomeriggio (ore 18 circa) al Centro Sportivo Davide Astori. Assente l'unico calciatore convocato in Coppa d'Africa per i viola, ovvero il centrocampista marocchino Sofyian Amrabat, tanta l'attesa invece per il primo giorno di Jonathan Ikone in viola.