INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MALEH VERSO LA CONFERMA. IN USCITA CASTROVILLI E/O AMRABAT Il primo gol in serie A di Youssef Maleh è la ciliegina sulla torta di una scelta fatta sui giovani, pescando in serie B. Una strada che richiede certo pazienza e sacrificio, con qualche panchina da sopportare e poco spazio in cui non sempre è possibile... Il primo gol in serie A di Youssef Maleh è la ciliegina sulla torta di una scelta fatta sui giovani, pescando in serie B. Una strada che richiede certo pazienza e sacrificio, con qualche panchina da sopportare e poco spazio in cui non sempre è possibile... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA L'allenatore Vincenzo Italiano continua nel calendario dei lavori per preparare il prossimo impegno della sua Fiorentina, sabato pomeriggio al Franchi contro la Salernitana. Oggi la squadra viola ha in programma un solo allenamento, a porte chiuse, nel primo pomeriggio.... L'allenatore Vincenzo Italiano continua nel calendario dei lavori per preparare il prossimo impegno della sua Fiorentina, sabato pomeriggio al Franchi contro la Salernitana. Oggi la squadra viola ha in programma un solo allenamento, a porte chiuse, nel primo pomeriggio.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi