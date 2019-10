Continua la marcia di avvicinamento della Fiorentina verso la ripresa in campionato, che porterà i viola lunedì sera a Brescia. Quest'oggi Montella potrà cominciare già a recuperare alcuni nazionali (su tutti, capitan Pezzella), mentre - come anticipato da noi di FirenzeViola.it - nel primo pomeriggio i viola affronteranno il Grassina in amichevole, a Coverciano.