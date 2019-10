FOTO FV, Pezzella è ora a Madrid. Rientra stasera

Il capitano della Fiorentina German Pezzella è di rientro in queste ore verso Firenze. Dopo aver disputato due partite con la Seleccion Argentina e aver segnato anche un gol, il difensore viola si trova attualmente all'aeroporto di Madrid, dove ha fatto scalo per poi prendere il volo verso Firenze. Arriverà nel capoluogo toscano in serata per poi rientrare definitivamente domani a disposizione del mister Vincenzo Montella. Eccolo, qui sotto, ritratto dalla foto scattata da FirenzeViola.it dentro l'aeroporto della capitale spagnola mentre sta concedendo una foto a Giulio e Corrado, due piccoli tifosi: