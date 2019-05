FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Questa sera per la Fiorentina avrà luogo una sfida fondamentale per la permanenza o meno in Serie A: alle 20:30 lo stadio Franchi vedrà i viola faccia a faccia col Genoa. In vista dell'incontro, il gruppo di Vincenzo Montella svolgerà un'ultima breve seduta mattutina attorno alle ore 11:00. Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport e, ovviamente, attraverso la consueta diretta testuale e gli aggiornamenti live di FirenzeViola.it.