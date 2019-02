FIORENTINA, Il programma di oggi in casa gigliata

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina, che dopo la seduta di scarico di ieri post-7-1 contro la Roma oggi riprenderà a lavorare in vista della sfida di domenica contro l’Udinese. La squadra di Pioli si ritroverà al centro sportivo “Astori” alle ore 15.00. Da valutare le condizioni di Chiesa e Muriel, usciti affaticati dalla vittoria di Coppa Italia. Out per squalifica in Friuli Marco Benassi, che salterà anche il match contro il Napoli della prossima settimana.