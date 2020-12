FIORENTINA-GENOA 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

22.49 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Restate su FirenzeViola.it per tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.47 - Una partita tra la gioia e il dramma finisce 1-1. Prima un gol annullato a Bonaventura che odorava di beffa, poi la vera beffa con la gran rete di Pjaca e infine, quando tutto pareva finito, un destro violento di Milenkovic in rete. La Fiorentina tira fuori un punto da una partita che si era messa malissimo.

90' +7' - E FINISCE QUI! La Fiorentina riacciuffa il pareggio all'ultimo secondo!

90' +7' - Una mischia furibonda in area, con una serie di tiri incredibili. Alla fine Milenkovic, di rabbia, scarica in porta un destro potentissimo. Clamoroso al Franchi! La Fiorentina pareggia al 97'!

90' +7' - GOOOOLLL!! GOOOOLLLL!!! GOOOLLL!!! MILENKOVIC!!

90' +6' - Si gioca per un altro minuto per un giocatore del Genoa a terra.

90' +5' - Giallo per Borja Valero.

90' +5' - Ultima punizione per la Fiorentina.

90' +5' - Dragowski salva! Uscita a valanga su Destro tutto solo.

90' +3' - Cambio nella Fiorentina: fuori Pulgar, dentro Kouame.

90' +2' - Fiorentina evidentemente tramortita dallo svantaggio. Un boccone difficile da digerire.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

89' - Palla persa da Borja Valero a centrocampo, Pjaca scappa in contropiede e a tu per tu con Dragowski non sbaglia: Genoa incredibilmente in vantaggio.

89' - GOL DEL GENOA! INCREDIBILE! Segna Pjaca.

85' - Biraghi prova un sinistro al volo: colpisce bene ma non spaventa Paleari.

83' - Fiorentina che si è un po' spenta dopo i cambi. Il Genoa sta prendendo campo.

80' - Doppio cambio nel Genoa: dentro Destro per Scamacca e Behrami per Radovanovic.

78' - Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Vlahovic, Ribery e Callejon, dentro Cutrone, Borja Valero ed Eysseric.

77' - Amrabat! Calcia con il piattone tutto solo a centro area, ma non riesce ad indirizzare il pallone. Paleari blocca facilmente, che occasione sprecata dai viola.

75' - Vlahovic! Biraghi imbuca, il serbo strozza troppo il sinistro sul quale per un pelo non arriva Callejon.

74' - Fiorentina sempre in avanti per tentare il gol del vantaggio.

73' - Giallo per Pellegrini dopo un fallo su Pulgar.

72' - GOL ANNULLATO! Incredibile decisione di Doveri! Punita una strattonata di Bonaventura prima dello scatto per il gol. Un contatto veniale che però porta Doveri ad annullare la rete.

70' - Attenzione: arbitro al VAR.

70' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLLLL!!! GOOOOLL!! LA SBLOCCA BONAVENTURA!

69' - Vlahovic! Altra occasione monumentale per la Fiorentina! Biraghi fa tutto bene, crossa basso e Vlahovic mette il piede: palla fuori da due passi.

68' - Incredibile! Bonaventura blocca una conclusione a botta sicura di Vlahovic. Anche sfortunata la Fiorentina.

65' - Non ce la fa Marchetti, al suo posto Paleari. Ma c'è anche un altro cambio: entra Pjaca per Shomurodov.

62' - Per adesso Marchetti prosegue.

60' - Problemi fisici anche per Marchetti, che non sembra farcela. Pronto Paleari al suo posto.

57' - Fiorentina che sta crescendo, Genoa che invece difende il pareggio. Marchetti ha già cominciato a perdere tempo.

55' - Si mangia un gol anche Ribery, che si ritrova il pallone in area ma viene fermato da Ghiglione. Si arrabbia con se stesso il francese, per ora un po' sottotono.

52' - Bonventura! Non colpisce bene di testa, tutto solo in area. Grande occasione per la Fiorentina.

52' - Serie di corner non sfruttati dalla Fiorentina.

48' - Destro da dimenticare di Vlahovic in contropiede. Palla in curva.

47' - Pezzella tenta di testa da centro area dopo un calcio di punizione: palla alta non di poco.

45' - SI RIPARTE! Nessun ulteriore cambio per le due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-0.

45' +2' - Giallo per Sturaro dopo due interventi pericolosi consecutivi.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

43' - Tiro dalla distanza di Ribery troppo debole. Palla che termina lentamente a lato.

41' - Ecco subito il cambio: fuori Castrovilli, dentro Bonaventura.

41' - Problemi per Castrovilli costretto a lasciare il campo. La botta subita al 1' da Radovanovic non si è assorbita e al suo posto entrerà Bonaventura.

40' - Vlahovic! Occasionissima per la Fiorentina! Cross dalla sinistra di Biraghi che trova Vlahovic, bravo ad anticipare tutti e soprattutto Marchetti, ma non ad indirizzare la palla. Conclusione fuori del serbo.

37' - Zapata non ce la fa: al suo posto Ghiglione. Scala centrale Goldaniga.

35' - Ritmi che si sono leggermente alzati in questa fase di gioco. Le due squadre stanno mostrando qualche sprazzo di qualità.

34' - Problema muscolare per Zapata dopo essere stato saltato da Vlahovic.

33' - È il Genoa adesso a fare la partita. Caceres d'astuzia blocca Pellegrini al momento di colpire di testa in area.

32' - Scamacca non arriva per un soffio ad un cross di Goldaniga.

31' - Ribery! Ottima occasione per il francese, che spara alto un cross al bacio di Castrovilli. Tiro al volo sbagliato di Ribery.

25' - Nulla di fatto dalla punizione, allontanata di testa da Pezzella.

24' - Intervento ingenuo di Amrabat su Pellegrini all'altezza della trequarti. Occasione Genoa su punizione.

21' - Una buona sponda di Vlahovic che poi viene servito in area: girata con il destro murata.

19' - Ribery tenta un filtrante in area per Callejon, troppo lunga. Si fa vedere anche la Fiorentina in avanti.

17' - Sturaro! Occasione Genoa! Verticalizzazione perfetta di Goldaniga per Scamacca, che in area perde il tempo e tenta un tacco per Sturaro: il tiro del centrocampista dopo una deviazione viene bloccata da Dragowski.

15' - Giallo per Pulgar, costretto a fermare la ripartenza di Pellegrini dopo un passaggio sbagliato di Amrabat.

12' - Sponda pericolosa di Caceres in area, allontanata quasi sulla linea da Masiello.

10' - Partita bloccata al Franchi, dove le squadre sembrano più attente a difendere che ad offendere. C'è una discreta tensione in questo inizio di partita.

5' - Pezzella rischia con un passaggio sbagliato in impostazione, Milenkovic mette una pezza fermando Shomurodov nell'uno contro uno.

2' - Pulgar spaventa Marchetti con un tiro-cross da punizione all'angolino. Palla in corner.

1' - Subito una buona azione di Castrovilli, che si inserisce tra le linee e prende un calcione da Radovanovic sulla sinistra. Buona punizione per la Fiorentina.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in divisa viola. Bianco invece il Genoa.

20.45 - Prima del calcio d'inizio un minuto di silenzio in onore di Mario Maraschi, storico ex viola scomparso qualche giorno fa.

È una serata fondamentale per Fiorentina e Genoa, impegnate in questo posticipo del 10° turno di Serie A. Allo stadio Artemio Franchi va in scena una sfida importante per le zone meno nobili della classifica: i viola quartultimi e il Grifone penultimo cercano punti importanti per ripartire in campionato. Sarà una sfida combattuta, nella quale la squadra di Prandelli cercherà i suoi primi punti in A con il nuovo tecnico. C'è da rialzare la cresta e l'occasione è ghiotta, anche se i fantasmi della partita salvezza di due anni fa sono uno spauracchio. FirenzeViola.it vi racconterà tutte le emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-2-1): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Callejon, Ribery, Vlahovic.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Zapata, Goldaniga; Bani, Lerager, Sturaro, Radovanovic, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.