FIORENTINA FEMM., Non vince dal 7/12. Il ds: "Inaccettabile"

La Fiorentina Femminile non sa più vincere. Non lo fa ormai dal 7 dicembre con la Sampdoria ed oggi ha lasciato addirittura i tre punti in casa della Lazio (2-0 il risultato finale a favore delle biancocelesti che sono terzultime). Ora la squadra di Sebastian De La Fuente deve invertire il trend e stringere i denti per difendere almeno il quarto posto e la poule scudetto (a 5 squadre) con Como e Milan che insidiano a -5 con due partite ancora da giocare. Ma prima con il Milan la Fiorentina tra 3 giorni giocherà il ritorno dei quarti di Coppa Italia dopo l'1-1 a Milano. Il ds Simone Mazzoncini a fine partita ha chiesto un'inversione di marcia, tuonand al sito ufficiale: "Non ci soddisfa il risultato né il momento. E' ora di darci una svegliata, questa situazione è inaccettabile". All'orizzonte non dovrebbero però esserci cambi in panchina vista anche la gara di Coppa il 28 appunto.