© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lazio Women vince per 2-0 contro la Fiorentina nella sedicesima giornata di Serie A femminile. Le reti sono arrivate entrambe nel secondo tempo e portano la firma di Noemi Visentin e Martina Piemonte. Per la Fiorentina Femminile è crisi, non riesce più a vincere. Nelle ultime quattro giornate sono arrivate tre sconfitte e un pareggio.