FIORENTINA-EMPOLI 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

14:30 - Si chiude anche il secondo tempo di questo Fiorentina-Empoli, coi viola che vincendo 1-0 portano a casa tre punti importanti grazie al gol siglato da Nico Gonzalez. Finisce anche la diretta testuale di FirenzeViola.it, che vi continuarà ad aggiornare come sempre con tutto il post partita

FINE SECONDO TEMPO

94' - Incredibile contropiede sprecato da Sottil! L'esterno viola a tu per tu con Vicario non riesce a superare il portiere avversario e si fa soffiare il pallone

93' - Adesso l'Empoli prova a sfruttare questi minuti finali per l'arrembaggio

90' - L'arbitro concede 5 minuti di recupero

89' - Sbuca benissimo lungo la corsia destra Stojanovic, il terzino dell'Empoli arriva in area di rigore e prova a mettere in mezzo ma sbaglia completamente il suggerimento per i compagni

85' - Triplo cambio per la Fiorentina: entrano Maleh, Callejon e Terzic, per Castrovilli, Gonzalez e Biraghi

81' - Giallo per Ismajli dopo un fallo ai danni del nuovo entrato Riccardo Sottil

79' - Nico Gonzalez a terra dopo un contrasto di gioco, ma non è niente di grave: dopo l'intervento dello staff medico riprende regolarmrente a giocare

76' - Altro cambio per la Fiorentina: entra Sottil, fuori Saponara

75' - Destro potente dal limite dell'area tentato da Amrabat: Vicario para in due tempi

73' - Nuovo tentativo della Fiorentina, stavolta con Castrovilli che dalla destra ha lasciato partire un destro impreciso, finito al lato della porta

72' - Abbraccio in panchina tra Vincenzo Italiano e Lucas Torreira, l'ex Arsenal ha ricevuto però un giallo pesante visto che ricordiamo salterà per squalifica il prossimo impegno in casa del Napoli

70' - Cambio per la Fiorentina, esce Torreira ed entra Amrabat

69' - Tiro di Saponara vicino allo specchio! Ci ha provato l'attaccante viola dalla sinistra, nulla di fatto

65' - Da qualche minuto la Fiorentina gioca sul velluto, dopo essere passata in superiorità numerica per l'espulsione di Luperto e aver trovato il vantaggio con Gonzalez

60' - Doppio cambio per l'Empoli: fuori Henderson ed in campo Cutrone; dentro Viti al posto di Di Francesco

57' - GOOOOOOOOOOLLLLLLLL PER LA FIORENTINAAAA!!!!!! NICO GONZALEEEEEZZZ!!! Punizione battuta da Biraghi e torsione di testa perfetta dell'argentino che buca la rete: 1-0 per la Fiorentina!!

56' - Espulso Luperto! Intervento scomposto su Gonzalez al limite dell'area: altro giallo e dunque rosso per il giocatore dell'Empoli

55' - Ammonito Torreira per un fallo su Di Francesco: l'uruguaiano era diffidato e salterà la sfida col Napoli

54' - Milenkovic steso da Pinamonti in difesa, punizione per la Fiorentina

52' - Gol annullato alla Fiorentina! Cabral mette in rete ma il suo assist-man Saponara era in posizione di fuorigioco

50' - Conclusione di Nico Gonzalez! L'argentino prova a piazzare il pallone ma ancora una volta il tiro è troppo debole e Vicario para facile

46' - Subito occasione per la Fiorentina! Lancio di Biraghi per Saponara che ha provato a mettere in area in scivolata ma la sua posizione era di fuorigioco

45' - Si riparte! Palla giocata dall'Empoli

INIZIO SECONDO TEMPO

------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

48' - Nuova conclusione per i viola, ci prova Cabral con un tiro al volo che però finisce alto sopra la traversa di Vicario

47' - Ammonito Luperto per un fallo su Cabral

46' - Di Francesco se ne va in contropiede e cerca dalla lunga distanza un tiro decisamente complicato che finisce largo

45' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero

44' - Percussione offensiva della Fiorentina, che sta provando a trovare il vantaggio in questo finale di primo tempo

42' - Ci prova Saponara dal limite dell'area ma il tiro è troppo debole e finisce tra le braccia di Vicario

40' - Attenzione: gol annullato! Il Var interviene notando effettivamente un fallo di Pinamonti su Terracciano al momento dell'impatto col pallone. Si riparte da 0-0

38' - GOL DELL'EMPOLI! 1-0, Di Francesco! Incredibile abbaglio della difesa viola: retropassaggio di Saponara a metà tra Biraghi e Terracciano, col secondo che resosi conto dell'incomprensione si è immolato sul pallone ma ne è venuta fuori una carambola sfruttata in rovesciata dall'attaccante avversario

35' - Percussione offensiva dei viola: cross di Gonzalez un filo lungo per Duncan, che di testa non riesce a indirizzare nella porta di Vicario

33' - Torreira! Corner battuto corto per la Fiorentina, pallone per Duncan che mette subito in mezzo per lo stacco di testa da parte di Torreira trovando però la parata in tuffo da parte di Vicario

31' - Buon break dalla difesa di Igor che scarica su Duncan e a sua volta su Saponara: cross in mezzo ma la difesa dell'Empoli mette in angolo

28' - Di Francesco entra duro su Venuti che finisce a terra sulla destra. Punizione per la Fiorentina

27' - Entra Ismajli al posto di Tonelli che si vede costretto a lasciare il campo mal concio dopo un contrasto di gioco a centrocampo

21' - Occasione per Cabral! Forse la chance più nitida per la Fiorentina finora, col brasiliano partito ancora in contropiede e che praticamente a tu per tu con Vicario ha mancato lo specchio della porta

20' - Progressione palla al piede di Cabral che però non trova compagni a supporto e perde la sfera. Nulla di fatto, anche se poi si alza la bandierina del guardalinee: l'attaccante era partito in fuorigioco

18' - Intervento scomposto in area dell'Empoli di Cacace su Gonzalez, l'arbitro però lascia correre tra le proteste dello stadio

17' - Henderson prova ad approfittare del cross da palla inattiva con una girata di destro che però finisce alta sopra la traversa di Terracciano

16' - Punizione per l'Empoli sul versante di Biraghi

13' - Venuti a terra per un fallo di Bandinelli: il terzino vorrebbe anche l'ammonizione per l'avversario

12' - Contrasto tra Biraghi e Tonelli, si riparte da punizione per la Viola

9' - Milenkovic! Altro gol sfiorato dalla Fiorentina, col difensore serbo che di poco non ha girato di testa in porta un traversone da calcio d'angolo

8' - Occasione per Biraghi! Il capitano viola lascia partire un mancino potente dal limite dell'area e mette in seria difficoltà Vicario che devia in calcio d'angolo

7' - Fallo di Henderson su Torreira. Adesso la Fiorentina prova ad alzare il ritmo

6' - Saponara cerca spazio sulla sinistra ma la retroguardia dell'Empoli si fa trovare pronta

3' - Occasione per Nico Gonzalez, che dopo aver dribblato la difesa avversaria è entrato in area e ha tentato la conclusione col mancino: parata di Vicario

2' - Più Empoli che Fiorentina in questi primi istanti di gara, con gi azzurri spesso all'attacco

0' - Si comincia! Calcio d'inizio affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

12:27 - Ecco che entrano in campo le squadre: Fiorentina in completo viola, Empoli in divisa bianca da trasferta

12:20 - Queste le formazioni ufficiali della partita

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Saponara, Cabral, Gonzalez.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

12:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it, siamo alla ripresa del campionato anche per la Fiorentina che, in occasione del trentunesimo turno, sfiderà in casa l'Empoli