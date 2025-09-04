Fiorentina, ecco il programma di oggi in casa viola

Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Da ieri la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo di Bagno a Ripoli in vista della ripresa del campionato, in programma sabato 13 settembre contro il Napoli al Franchi. Oggi è prevista una doppia seduta al Viola Park ma Pioli dovrà fare a meno degli 8 giocatori convocati in nazionale (Kean, Dzeko, Kospo, Pongracic, Gudmundsson, Lamptey, Sohm e Ndour) che fino alla fine dei loro impegni internazionali saranno assenti dal quartier generale gigliato. Proprio uno di loro, il ghanese Tariq Lamptey, oggi pomeriggio scenderà in campo alle 15:00 con la sua rappresentativa contro il Ciad in un match valevole per le qualificazioni ai mondiali americani del 2026.