FIORENTINA, Ecco il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

A poche ore dalla sconfitta ai rigori negli ottavi di Coppa Italia contro l'Empoli, Fiorentina di nuovo in campo. Seduta di scarico in mattinata, attorno alle 11, per gli uomini di Raffaele Palladino, che tra oggi e domani inizieranno a preparare la sfida di campionato al Cagliari: domenica alle ore 12.30 al Franchi arrivano infatti i rossoblù, per un lunch-match che vedrà protagonista Albert Gudmundsson (rientrato ieri in campo dopo più di un mese e autore di un quarto d'ora nel finale di gara).