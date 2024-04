FIORENTINA, Ecco il programma di oggi: giorno libero

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come anticipato su queste pagine, la Fiorentina è ripartita per Firenze già nella serata di ieri così da evitare eventuali ritardi. Ma l’allenamento al Viola Park non è comunque previsto: il tecnico Vincenzo Italiano ha scelto di concedere una giornata di riposo alla propria squadra, così da ricaricare le batterie dopo la trasferta di Plzen e proiettarsi - da domani - all’incontro di lunedì con il Genoa.