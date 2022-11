FIORENTINA, Ecco il bilancio al 30 giugno 2022

Tra le notizie più lette di giornata sulle pagine di FirenzeViola.it c'è il bilancio della Fiorentina che, chiuso al 30 giugno 2022, registra un utile, al netto delle imposte, di 46,8 milioni (73,1 milioni ante imposte), principalmente dovuto alla gestione operativa netta dei calciatori che ammonta a 117,6 milioni di euro. È quanto emerge dal documento del Club viola che analizza costi e ricavi dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. Rispetto all'esercizio precedente (sul quale ha influito positivamente il recupero delle partite non giocate a causa del Covid), l'inversione di tendenza è evidente, tant'è che il risultato fu negativo per 10,3 milioni. CLICCA QUI per leggere l'intera notizia.