FIORENTINA-CAGLIARI 1-0, Rivivi il live di FV

Fonte: Cronaca a cura di Jacopo Mannina

Era dal 1960 che la Fiorentina non vinceva otto partite di fila in campionato. Pur soffrendo, alla squadra di Palladino, per fare la storia basta il gol di Cataldi.



95' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE CONTRO IL CAGLIARI 1-0



90'+4 - Monumentale Comuzzo, che di testa allontana tutti i palloni in area, nonostante ci sia un nuovo cliente nell'attacco del Cagliari: Mina.



90'+2 - Kean contro tutti: l'attaccante si porta il pallone verso la bandierina, mostrando estrema resistenza per la Fiorentina.



90' - Saranno cinque i minuti aggiuntivi



89' - Occasionissima per la Fiorentina con la giocata straordinaria di Dodô che crossa da terzino a terzino. La palla arriva sulla testa di Gosens, che però non centra la porta.



88' - Brutto fallo subito da Parisi, commesso da Luvumbo, che si prende anche il giallo.



86' - Viola in apnea, troppi palloni persi da Kean che non riesce a essere il punto di riferimento per l’attacco viola.



83' - Esce uno stremato Beltrán ed entra Parisi; esce anche Makoumbou per il Cagliari, sostituito da Pavoletti. I cambi sono stati esauriti per entrambe le squadre.



80' - Si sveglia la Fiorentina: due colpi di tacco tra Richardson e Gudmundsson liberano finalmente Gosens in profondità, ma Kean viene anticipato sul traversone.



75' - Arriva il giallo anche per Gosens, terzo ammonito su quattro nella difesa viola.



74' - Impalpabili per il momento i 4 cambi in casa Viola, merito anche del gran atteggiamento offensivo del Cagliari.



72' - Arrivano anche il terzo e il quarto cambio in casa Cagliari: dentro Felici e Adopo, mentre Zortea e Marin lasciano il posto.



69' - Piccola curiosità tattica: sia Beltrán che Gudmundsson sono in campo, ma è l'islandese a giocare in mezzo alla trequarti, con l'argentino che occupa il posto di Sottil.



68' - Altro cambio in casa Fiorentina: dentro Gudmundsson e Richardson al posto di Sottil e Adlì.



66' - Grande pressing della squadra ospite che vuole pareggiare. Luperto, difensore centrale, va a pressare Adlì sulla trequarti viola, ottenendo anche un fallo.



62' - Cagliari rinvigorito dal cambio che ha visto entrare in campo Luvumbo. Bello il suo duello con Dodô, spesso vinto dal giocatore africano.



58' - Arriva anche il cartellino giallo per Dodô, che si perde Luvumbo, appena entrato al posto di Obert.



56' - Pronti i primi cambi in casa Viola: entreranno i titolari Kean e Colpani, a fargli spazio saranno Ikoné e Kouamé.



53' - Occasione per il Cagliari: sempre Mina fallisce il colpo di testa sugli sviluppi di una punizione. La palla finisce a De Gea per il rinvio.



51' - Colpo alla testa subito da Comuzzo, che è dolorante nel cuore dell’area dopo un calcio d’angolo a favore del Cagliari. Il difensore si rialza.



48' - Grande azione di Dodô in velocità, che però cerca un dribbling di troppo, e l’azione finisce con un nulla di fatto.



47' - Subito Ikoné, che in un triangolo con Beltrán, scalda subito i guanti di Sherri, senza però impensierirlo.



46' - Si riparte, via al secondo tempo. Con un cambio nel Cagliari. Fuori Viola e dentro Gaetano.

45'+1' - FINE PRIMO TEMPO! Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

45' - Un solo minuto di recupero assegnato.



44' - Molte imprecisioni in fase di costruzione per la squadra di casa, che prima con Cataldi e poi con Sottil perde palla, ma entrambi, di carattere, se la vanno a recuperare immediatamente.



40' - Una Fiorentina che attacca, ma che non trova facilmente lo specchio della porta. Per il momento, i tiri in porta sono: Fiorentina (2), Cagliari (1).



36' - Mina in difficoltà sulla sinistra, Sottil gli scappa in velocità e l'ex viola commette un fallo appena fuori dall'area di rigore, che gli costa un cartellino giallo.



32' - Grande discesa di Beltrán in contropiede, che sorprende Mina. La Fiorentina è vicinissima al 2-0, ma il tiro dell’argentino viene deviato in corner.



30' - Fallo di Comuzzo che gli costa il giallo: azione in campo aperto dopo una ripartenza di Piccoli in contropiede, il classe 2005 interviene in modo scomposto.



24' - Gooooooool della Fiorentina! Cataldi la piazza con precisione dopo un appoggio di Beltrán. Un’azione che ricorda il gol di Adli contro il Como, ma in questo caso il centrocampista ex Lazio, al suo terzo gol in questa Serie A, trova una soluzione ancora più raffinata. Grande esultanza e dedica a Bove, con il gesto del numero 4 mostrato verso le telecamere.



18' - Il possesso della Fiorentina, a differenza del primo quarto d’ora, sembra essere più passivo. Palladino predica pazienza.



14' - Era lo squillo che serviva alla squadra sarda: dopo i primi 10 minuti in ombra, ora il Cagliari inizia a farsi pericoloso grazie al pressing alto.



11' - Occasionissima per il Cagliari: Piccoli, probabilmente in fuorigioco, tenta l’appoggio a un metro dalla porta, ma sia Ranieri che De Gea gli negano la gioia del gol.



9' - La Fiorentina domina il match: il Cagliari fatica a superare la propria metà campo.



8' - Occasione per la Fiorentina: Dodô, sugli sviluppi di un recupero alto, sbuca dalla mischia ma chiude troppo il destro.



7' - Sottil ci provaaa. L'esterno viola stavolta attacca per vie centrali e, senza fronzoli, tira dalla lunga distanza senza ottenere però l'effetto sperato



4' - Terzo calcio d'angolo per la squadra di casa che attacca in maniera totale. Questa volta nella mischia emerge Comuzzo che non riesce ad inidirizzare la sfera.



1' - Primo calcio d'angolo viola: buona galoppata sulla fascia sinistra per Sottil che lascia il traversone per Gosens respinto sul fondo. Sulla battuta Sherri smanaccia nuovamente in angolo



0' - Fischio d'inizio dell'arbitro con qualche minuto di ritardo: si comincia!

INIZIO PRIMO TEMPO



12:26 - Non farà parte della partita dal primo minuto ma Moise Kean ruba la scena a bordo campo. L'attaccante viola ha ricevuto il premio di miglior giocatore della Serie A dello scorso Novembre. A consegnargli il premio il direttore generale Viola, Alessandro Ferrari.



---------------------------------------------------------------------------------------------



Le due formazioni scenderanno in campo con qualche sorpresa, almeno sul fronte Fiorentina, dove Kean e Colpani saranno assenti dall’11 titolare. Ecco le altre scelte di Palladino e Nicola.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame. Allenatore: Palladino.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Obert, Piccoli. Allenatore: Nicola.

---------------------------------------------------------------------------------------------



La Fiorentina è a caccia dell’ottava vittoria consecutiva, mentre il Cagliari punta al quarto risultato utile consecutivo. Questa è la posta in palio per il lunch match al Franchi, dove sono previsti oltre 20.000 tifosi. Tra coloro che seguiranno la partita, anche se non dallo stadio, ci sarà sicuramente Edoardo Bove. Esattamente una settimana dopo il malore in campo contro l’Inter, ora è fuori pericolo. La sua squadra, dopo il passo falso con l’Empoli in Coppa Italia, proverà a dedicargli la vittoria.