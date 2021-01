FIORENTINA-CAGLIARI 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

20.01 - È tutto anche per la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

20.00 - Una partita sofferta per la Fiorentina, che riesce ad avere la meglio del Cagliari grazie ad una zampata di Vlahovic, arrivato a 6 reti stagionali. Per la squadra di Prandelli una boccata d'ossigeno anche in classifica, mentre per i sardi è notte fonda.

90' +4' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA TORNA A VINCERE AL FRANCHI! 1-0 AL CAGLIARI!

90' +4' - Palla lunga di Marin. Il pallone termina sul fondo!

90' +3' - Ultima chance su punizione per il Cagliari.

90' +1' - Giallo per l'attaccante del Cagliari.

90' +1' - Bella uscita di Dragowski con i pugni. Il polacco viene colpito al volto da Pavoletti e resta tramortito a terra. Il tempo passa.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - Fiorentina che sta provando a tenere palla il più possibile. Buon lavoro di Kouame e Borja Valero in questo senso.

88' - Buon lavoro di Kouame che si prende un fallo molto prezioso per la Fiorentina dopo un possesso palla prolungato.

87' - Giallo per Tramoni che sgomita in area su Martinez Quarta.

86' - E dentro anche Tramoni nel Cagliari. Entra al posto di Oliva.

86' - Cambio nel Cagliari: fuori Sottil, dentro Cerri.

85' - Bonaventura calcia dopo una giocata fantastica di Borja Valero, che in area aveva fatto due tunnel prima di essere fermato.

82' - Doppio cambio anche nella Fiorentina: escono Vlahovic e Callejon, entrano Kouame e Borja Valero.

80' - Triplo cambio nel Cagliari: entrano Zappa, Ounas e Pavoletti, escono Pisacane, Nainggolan e Simeone.

78' - Miracolo di Dragowski! Salva con il piede un tiro di Marin deviato. Dopo il rigore, un altro intervento miracoloso del polacco che sta tenendo su la Fiorentina, ora un po' in difficoltà.

77' - Giallo per Biraghi che tira un colpo a Sottil.

75' - Doveva entrare Borja Valero prima del gol, ma la rete di Vlahovic ha cambiato le strategia di Prandelli. Dentro il solo Venuti.

74' - Prandelli opera un cambio: fuori Caceres, dentro Venuti.

72' - Tutto nasce da una grande chiusura di Martinez Quarta, che poi serve Callejon. Azione personale dello spagnolo che poi serve perfettamente Vlahovic tutto solo al centro: il serbo in spaccata realizza la rete del vantaggio!

72' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! SEGNA VLAHOVIC!!!

69' - Altro cross sballato della Fiorentina, questa volta con Caceres. Altro pallone che termina in Fiesole.

68' - Vlahovic sbaglia l'ennesimo pallone crossando in maniera inspiegabile direttamente in curva.

67' - Bonaventura! Calcia in maniera un po' sbilenca ma efficace: Cragno con i piedi riesce a respingere in qualche modo.

66' - Godin! Cagliari ad un passo dal vantaggio! Anticipa tutti sul corner, gira verso la porta ma la palla esce di un soffio. Brivido per Dragowski!

63' - Biraghi cade in area dopo un dribbling, Giacomelli gli fa segno di rialzarsi. Era una buona occasione per la Fiorentina.

61' - Mentre Vlahovic litiga ancora una volta con il pallone, Lykogiannis tenta la conclusione dalla distanza: mura la difesa viola.

60' - Caceres ci prova al volo dopo un'altra buona manovra. Palla colpita male, finisce fuori di molto.

59' - Simeone! Dalla parte opposta il Cholito soffia palla a Martinez Quarta e poi tenta il pallonetto: palla anche qui alta sopra la traversa.

58' - Biraghi! Bella azione della Fiorentina, che dopo una manovra avvolgente con Bonaventura pesca Biraghi in area: l'esterno da vicino alza il pallone, che termina sopra la traversa.

55' - La Fiorentina sta provando un po' ad alzare il baricentro. Fin qui senza particolare successo.

53' - Giallo per Oliva che trattiene vistosamente Vlahovic, scappatogli sulla trequarti.

50' - Caceres! Blocca Cragno! Bel tiro con il destro da posizione defilata, Cragnoè molto bravo a parare e soprattutto a bloccare il pallone.

48' - Simeone! Ancora lui! Si muove sul filo del fuorigioco e buca la difesa, poi sullo stop gira in porta da distanza ravvicinata ma viene murato da Martinez Quarta.

46' - Simeone sfugge ai difensori viola ma viene rimontato e tenta il tiro dal limite: palla in curva.

45' - VIA! Si riparte!

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' - +2' - Pulgar rischia in disimpegno su Oliva, ma alla fine si prende il fallo. La sensazione è che le due squadre non vogliano farsi male in questa fine di primo tempo.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Callejon non riesce a crossare in area per Vlahovic, colpendo male e facendo terminare il pallone sopra la porta di Cragno.

42' - Bonaventura tenta il sinistro dalla distanza: respinto.

40' - Fiorentina un po' spaventata dal rischio di prendere gol. Continua a gestire palla a centrocampo senza affondare il colpo.

38' - Non ce la fa Pezzella che lascia il campo. Al suo posto Martinez Quarta.

37' - PARA DRAGOWSKI! Ipnotizza Joao Pedro e blocca anche il pallone! Che rigore parato da Dragowski!

37' - CALCIO DI RIGORE PER IL CAGLIARI! Igor calcia Joao Pedro e l'arbitro non ha dubbi. Occasione per il vantaggio del Cagliari.

35' - Si è rialzato Pezzella ma zoppica. Difficile che possa continuare con un problema alla coscia, ma per ora pare essere in grado di continuare.

34' - Si è fatto male Pezzella che chiede lo stop del gioco. Sembra un problema muscolare per il capitano viola.

31' - Fiorentina che continua a spingere soprattutto con il fisico. Tanti i duelli vinti dai giocatori viola.

29' - Pezzella! Occasionissima Fiorentina! Sbuca alle spalle di tutti e colpisce da due passi di testa, ma incredibilmente spedisce fuori il pallone. Non si capisce come abbia fatto ma tant'è: si resta sullo 0-0.

28' - Sta provando a crescere la Fiorentina contro un Cagliari in leggera difficoltà.

26' - Tolto il calcio di rigore. In effetti è Vlahovic che calcia Oliva, non il contrario.

25' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Casca Vlahovic dopo un contatto ma è dubbio: Giacomelli va al VAR.

22' - Doppia occasione per le due squadre. Prima Pezzella non riesce a calciare bene in area, poi sul ribaltamento di fronte Sottil in contropiede non serve Simeone ma tenta un tiro-cross che è facile preda di Dragowski.

19' - Buona palla in area di Pulgar per Callejon, che però viene rimontato e scippato da Nainggolan.

15' - Serie di contatti duri a centrocampo, che spezzettano il gioco. Fatica ad emergere lo spettacolo ma la partita si gioca a ritmi sostenuti.

11' - Vlahovic si mangia un gol! Capisce in anticipo un retropassaggio di Pisacane e salta Cragno, che però con un guizzo riesce a bloccare il tiro a botta sicura del serbo. Fiorentina ad un passo dal vantaggio!

8' - Simeone scappa alle spalle di tutti ma rinviene su di lui Milenkovic che lo stoppa. Poi tiro dalla distanza di Marin che termina in curva.

6' - Dopo le cure operate ai due giocatori, riparte il gioco.

4' - Testa contro testa poi tra Caceres e Lykogiannis in area. L'arbitro fischia fallo all'uruguagio, fermando Vlahovic pronto alla girata in area. In precedenza lo stesso Vlahovic aveva rubato palla a Godin ma non era riuscito a trovare il tiro.

3' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Callejon stoppa molto bene e calcia: tiro basso respinto dalla difesa,

1' - Subito in avanti il Cagliari con Sottil che semina il panico a centrocampo. Sul cross di Nainggolan poi è attento Pezzella che allontana.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Cagliari, quest'oggi in divisa bianca. Viola invece la Fiorentina.

17.59 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, precedute da quella arbitrale capitanata da Giacomelli.

La Fiorentina cerca punti in classifica che permetterebbero alla squadra di Prandelli di prendere un po' di respiro dopo un inizio di stagione costellato più di bassi che di alti. E lo fa contro un Cagliari in estrema difficoltà ma non per questo meno temibile: gli ex viola Sottil e Simeone cercano il gol in uno stadio che li ha visti giocare da protagonisti. Alle ore 18 al Franchi va in scena una sfida diventata per la salvezza: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni del match!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Pulgar, Amrabat, Biraghi, Callejon, Bonaventura, Vlahovic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Godin, Walukievicz, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Sottil, Simeone, Joao Pedro.