FIORENTINA-BOLOGNA 4-0, Rivivi il LIVE di FV!

23:36 - La Fiorentina chiude la stagione del Franchi con una vittoria: il risultato finale contro il Bologna è 4-0. Termina qui il live di FirenzeViola.it, vi rimandiamo alle nostre pagine per le interviste post partita

93' - Triplice fischio dell'arbitro: finisce qui!

92' - Sansone prova ad attaccare, non una buona gara per lui

90' - Il direttore di gara concede 3 minuti di recupero

88' - GOOOOLLLL!!!!! GOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! GGGOOOOOOLL!!!!!! TRIPLETTA DI CHIESA!!!!! Il più bello dei tre: il classe '97 rientra sul destro in area avversaria e calcia a giro

84' - Ultimo cambio nel Bologna: fuori capitan Danilo, dentro Bonini. Esordio in Serie A per lui. La Fiorentina toglie invece Dalbert e Terracciano per Terzic e Brancolini, entrambi alla prima in A

81' - Altra ammonizione, stavolta per Dalbet che ha letteralmente falciato Juwara

79' - Giallo per Corbo: il giocatore del Bologna ha fermato irregolarmente Chiesa

78' - Possesso palla in scioltezza della Fiorentina in questa fase

76' - Cambia Mihajlovic: fuori un Orsolini deludente, dentro Juwara

73' - GOOOLLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOLL!!!!!!! MILENKOVIC!!!! Il 3-0 della Fiorentina arriva da calcio d'angolo: cross di Pulgar, la palla rimane in area perché non ci arriva nessuno, poi Milenkovic fa valere la propria fisicità e scaraventa la sfera in rete

72' - Cross lungo di Lirola per Chiesa, ma Mbaye intercetta in calcio d'angolo

70' - Secondo cooling break della partita: le squadre hanno modo di dissetarsi

67' - Altra sostituzione per Iachini: escono Cutrone e Venuti, entrano Kouamé e Lirola

65' - Gol annullato al Bologna! Svamberg tira di prima intenzione all'incrocio, ma la posizione precedente di Orsolini era di fuorigioco

64' - Orsolini va all'uno contro uno con Pezzella e fa partire il mancino: nulla di fatto

62' - Triplo cambio per il Bologna: spazio a Baldursson, Svanberg e Schouten, escono Soriano, Medel e Dominguez

59' - Sansone si inserisce in area di rigore viola, calcia ma la conclusione viene deviata in angolo

57' - Primo cambio per la Fiorentina: esce Ghezzal ed entra Duncan

56' - Il Bologna prova a reagire in attacco, c'è però poca precisione

53' - GOOOLLLLLLLLL!!! GOOOOOOOLLL!!!!!!!!!!! ANCORA CHIESAAAA!!!! Con ostinazione l'attaccante dribbla Danilo, finta il tiro, poi calcia e trova la respinta di Skorupski della quale sfrutta il rimpallo per insaccare

51' - Chiesa in percussione serve Cutrone che serve di nuovo in area il compagno di reparto: l'arbitro fischia però il fuorigioco precedente dell'ex Wolverhampton

50' - La squadra di Iachini continua a spingere sulle fasce, anche Venuti si mostra propositivo

47' - GOOOLLL!!! GOOOOOOOLL!!! CHIESA! Fiorentina in vantaggio: Dalbert mette in mezzo, Chiesa controlla e grazie alla deviazione decisiva di Medel spiazza Skorupski

46' - Occasione per Chiesa! Dalbert avanza e scarica per il classe '97 che controlla e tira potente: para Skorupski

45' - Comincia il secondo tempo, Bologna in possesso

47' - Duplice fischio dell'arbitro: fine primo tempo

46' - Ci prova Dominguez! Tiro del giocatore rossoblù dopo il cross di Barrow che però finisce alto

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero

43' - Altra occasione per i viola! Dalbert in contropiede mette in mezzo rasoterra, Venuti calcia ma il tiro è debole e impreciso

41' - Non una partita esaltante negli ultimi minuti. Poche idee

38' - Fase più tranquilla, le squadre accusano la stanchezza in questo finale di primo tempo

35' - Conclusione molto alta di Orsolini, nessun problema per Terracciano

34' - Fallo di Caceres lateralmente all'area di rigore gigliata. Altra punizione per il Bologna

33' - Barrow calcia centrale, la barriera buca ma c'è Terracciano a bloccare la conclusione

32' - Altro fallo di Castrovilli su Orsolini. Calcio di punizione al limite dell'area di rigore viola per il Bologna

31' - Orsolini prova a crossare, Pezzella attento intercetta

28' - Ammonito il già diffidato Ghezzal per simulazione dopo un dribbling tentato in area di rigore

27' - Si riparte: Chiesa serve subito Dalbert che perde un tempo di gioco e non riesce e crossare

25' - Primo cooling break della partita. Le squadre si dissetano

24' - Ghezzal in zona tiro fa partire il mancino a giro: nulla di fatto

22' - Prima vera occasione per la Fiorentina! Chiesa servito in area di rigore dribbla Mbaye e calcia: la difesa avversaria salva, poi Cutrone prova ad approfittare della respinta ma la sfera finisce alta sopra la traversa

20' - Calcia Sansone ma la barriera della Fiorentina si muove bene e respinge

18' - Fallo di Castrovilli su Soriano al limite dell'area viola, zona pericolosa

15' - Altra occasione per il Bologna! Barrow s'infila in area, Orsolini colpisce di esterno e Sansone per poco non centra il tap-in

13' - Con caparbietà Castrovilli si fa spazio in attacco, poi apre per Chiesa ma il lancio è troppo potente

10' - Occasione per il Bologna! Primo tiro in porta della partita: Dominguez calcia di collo al volo, respinge Terracciano in angolo

9' - Bella giocata di Castrovilli che dribbla Dominguez al limite dell'area, il centrocampista pugliese si allunga però la palla che finisce fuori

7' - Venuti mette in mezzo, respinge la difesa del Bologna, poi Dalbert commette fallo in attacco

5' - Traversone di Milenkovic in zona Chiesa il quale non impatta, allora prova ad approfittarne al volo Castrovilli ma la palla finisce al lato

3' - Fallo su Chiesa da parte di Dominguez. Inizio di gara in attacco da parte dei viola

1' - Buono spunto offensivo della Fiorentina con Cutrone che ha fatto partire un cross a cercare Chiesa, anticipato da Mbaye

0' - Ci siamo! Si parte con la Fiorentina in possesso

21:42 - Ecco che fa capolino anche la Fiorentina con la classica maglia viola

21:40 - Entra in campo il Bologna con la divisa bianca da trasferta

21:35 - Di seguito le formazioni ufficiali della partita

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal, Chiesa, Cutrone.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Corbo, Danilo, Denswil; Dominguez, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone.

21:30 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla penultima diretta testuale della stagione 2019-20: questa sera la Fiorentina ospiterà il Bologna