FIORENTINA- BOLOGNA 1-2, Rivivi il LIVE di FV

19.57 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

19.56 - Termina qui dunque la partita della Fiorentina, ancora una volta con una sconfitta al Franchi diventato terra di conquista. Passa il Bologna che gioca un a partita ordinata, sbaglia poco e sfrutta il fatto che la viola non riesce ad incidere sotto porta. Nona sconfitta stagionale e classifica che piange.

90' +6' - FINISCE QUI! La Fiorentina ha perso in casa contro il Bologna.

90' +5' - Semirovesciata di Nico Gonzalez bloccata da Skorupski.

90' +3' - Batti e ribatti in area ma nessuno riesce a calciare in porta. Bologna che si salva ancora una volta.

90' +2' - Terzic spara alle stelle un pallone sparato fuori dalla difesa del Bologna. Il tempo è tiranno.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Cabral! Spara alto su un bel passaggio di Jovic. Niente da fare anche in questa occasione.

88' - Fiorentina in bambola, non riesce a buttare il pallone su e traccheggia in difesa. Incomprensibile la mancanza di lucidità dei viola.

86' - Per fortuna Milenkovic si riprende così come il gioco.

86' - Brutto scontro a centrocampo con Milenkovic che ha la peggio. Resta a terra molto dolorante il centrale serbo.

84' - Cambio nella Fiorentina: fuori Dodo, dentro Terzic.

83' - Giallo a Mandragora che invita con veemenza ad uscire i sostituiti.

82' - Doppio cambio per il Bologna: fuori Ferguson e Orsolini, dentro Kyriakopoulos e Aebischer.

81' - Cross tagliato di Brekalo sul quale però Cabral non riesce ad arrivare. Palla a Skorupski.

78' - Niente da fare, la Fiorentina non riesce proprio a riversarsi in avanti. Troppi errori tecnici dei viola.

76' - Giallo per Lucumi che ferma un contropiede.

72' - Jovic! Colpisce di testa in area ma spara fuori seppur non di molto.

72' - Nella Fiorentina invece entra Brekalo al posto di Saponara.

71' - Doppio cambio per il Bologna: fuori Schouten e Soriano, dentro Moro e Barrow.

70' - Brivido per la Fiorentina, con Milenkovic che anticipa di un soffio Dominguez in area e si prende fallo.

69' - Batti e ribatti in area del Bologna con i viola che non riescono a concludere. La Fiorentina ora prova a spingere.

67' - Giallo per Dominguez che entra in ritardo in scivolata su Nico Gonzalez.

62' - Saponara spara alto con il destro, era una buona occasione per la Fiorentina.

61' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Cabral e Mandragora, fuori Barak e Bonaventura. Cambia modulo la Fiorentina.

60' - Nico cade in area dopo un contatto, ma per l'arbitro non c'è niente. Infuriato il Franchi.

59' - Nico! Tira a botta sicura da vicino ma anche questo tiro viene murato. La Fiorentina però almeno ha risposto.

58' - Quarta salva su Orsolini! Amrabat e Jovic commettono un pasticcio e l'esterno si trova a tu per tu con Terracciano, perde il tempo e il suo tiro viene murato dal difensore argentino!

55' - Milenkovic svirgola ma salva su un cross pericoloso di Posch.

53' - Giallo per Schouten che entra in ritardo su Nico Gonzalez.

52' - Gioco fermo per un colpo al volto preso da Biraghi che resta a terra. Dopo un minuto di pausa riprende il gioco.

49' - Un cross di Dodo sporcato mette in difficoltà Skorupski ma nessun viola riesce ad approfittarne.

47' - GOL DEL BOLOGNA. Ancora tutti soli sul corner, Posch anticipa Quarta e insacca con Terracciano sorpreso dal colpo di testa da due passi.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio per la Fiorentina: entra Quarta al posto di Igor.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1, reti di Orsolini su rigore e Saponara.

45' +1' - Jovic! Primo squillo con un gran destro dalla distanza, parato però da Skorupski.

45' +1' - Bonaventura si libera al tiro, che viene però ribattuto.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Amrabat perde l'ennesimo pallone della sua partita, per sua fortuna Igor è attento e chiude bene su Soriano.

43' - Si rialza dopo qualche istante ed il gioco riparte.

42' - Botta presa da Dominguez che resta a terra. Cure in campo per il centrocampista del Bologna e gioco fermo.

40' - Sosa sbaglia un retropassaggio ma Skorupski anticipa Jovic.

38' - Fiorentina che sta provando a riprendere campo dopo la traversa grazie ad un Nico Gonzalez molto attivo sulla destra.

35' - Saponara spacca la traversa in rovesciata! Un gesto incredibile dell'esterno viola che è sfortunatissimo, poi Nico è lesto a colpire di testa ma para Skorupski e salva i suoi.

33' - Ennesimo pallone perso in impostazione dalla Fiorentina che propizia un contropiede del Bologna. Il tiro di Orsolini per fortuna termina fuori.

32' - Schema da punizione del Bologna che spaventa ancora una volta la Fiorentina con un tiro ribattuto. Stavolta però c'era fuorigioco di Cambiaso.

29' - Ammonito Igor per una scivolata su Schouten in ritardo. Era diffidato, salterà la Juventus.

25' - Zirkzee! Mura Milenkovic! La Fiorentina soffre sulle ripartenze, Orsolini mette in mezzo un pallone e Zirkzee tira, ma Milenkovic riesce a mettere lo stinco e deviare.

23' - Barak! Liberato da un tacco di Bonaventura, incrocia troppo con il sinistro da fuori area: palla fuori, ma era una buona occasione per la Fiorentina.

21' - Terracciano salva ancora, stavolta su Ferguson! L'arbitro non fischia un fallo su Nico Gonzalez e Zirkzee confeziona un assist per Ferguson, che tira a botta sicura ma centrale. I pugni di Terracciano proteggono la Viola.

19' - Skorupski respinge male un pallone, Nico Gonzalez lo calcia di prima schiacciando il pallone e Saponara è il più lesto a mettere il piede e il pallone in porta. Festeggia il Franchi: ora è di nuovo parità.

19' - GOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!!! PAREGGIA SUBITO SAPONARA!

18' - Giallo per Orsolini che allarga il gomito su Biraghi.

17' - Doppia occasione per la Fiorentina da corner, salva Skorupski.

14' - Fiorentina che prova a reagire con Biraghi che sbaglia l'apertura per Gonzalez. La Fiorentina deve provare a riacciuffare una gara che si è messa male.

13' - GOL DEL BOLOGNA. Orsolini spiazza Terracciano e realizza il vantaggio rossoblu.

12' - CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Tocco con il braccio di Barak dopo la respinta di Jovic, l'arbitro va al VAR e indica il dischetto.

10' - Miracolo di Terracciano! La Fiorentina si salva sulla linea! Schouten colpisce di testa tutto solo in area, il portiere viola con un grande intervento riesce a salvare il pallone che poi viene ribattuto da Posch a botta sicura. E Jovic con l'aiuto della traversa la salva ma occhio al VAR.

9' - Terracciano para su Zirkzee! Brutto pallone perso da Barak, l'attaccante rossoblu si libera con il destro ma trova l'opposizione del portiere viola.Male in questa occasione la Viola.

7' - Sempre Nico pericoloso con un tiro-cross di destro che finisce però tra le braccia di Skorupski.

7' - Nico lavora un buon pallone per Dodo che però sbaglia il cross dalla destra.

6' - Pessimo errore di Biraghi che su una ripartenza sbaglia un passaggio di qualche metro a Saponara e il Franchi lo becchetta subito.

4' - Bella palla di Barak per Biraghi che viene però ben chiuso da Lucumì. Ha iniziato bene la mezzala viola comunque.

2' - Subito due tacchi di Saponara. Il primo per Jovic non riesce, il secondo per Barak sì ma il ceco viene chiuso sulla fascia sinistra.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Bologna, stasera in completo giallo. Fiorentina in viola.

La Fiorentina per dare continuità ai buoni risultati contro Lazio e Torino, il Bologna per sognare davvero l'Europa: al Franchi va in scena un Derby dell'Appennino importante come non mai. La squadra di Vincenzo Italiano vuole finalmente tornare ai tre punti nel fortino di casa e magari vendicare la dolorosa sconfitta 2-1 patita all'andata, per farlo si affida a Jovic che spera di trovare continuità dopo la rete di Coppa. Il Bologna di Thiago Motta nel 2023 tiene un ritmo da Champions e vorrà fare scalpo dei viola, le emozioni non mancheranno. Restate con Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara. All.: Vincenzo Italiano. A disposizione: Sirigu, Cerofolini, Martinez Quarta, Ranieri, Venuti, Terzic, Mandragora, Duncan, Bianco, Brekalo, Kouame, Ikonè, Cabral.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All.: Thiago Motta