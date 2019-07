FIORENTINA-BENFICA, LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA

La Fiorentina si prepara all'ultima sfida dell'International Champions Cup contro il Benfica, in programma stanotte a partire dalle ore 2 italiane. Per la squadra agli ordini di Montella sarà l'ultima occasione per raccogliere punti nella competizione e la richiesta del patron Commisso è stata chiara: a New York si cerca la vittoria.

Il tecnico viola deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi legati soprattutto al ballottaggio sulla sinistra tra Terzic, Hancko e Biraghi (quest'ultimo è favorito) e a centrocampo, dove Zurkowski e Castrovilli si giocano una maglia da titolare. In attacco potrebbe esserci il duo Vlahovic-Simeone insieme a Sottil.

Ecco la probabile formazione della Fiorentina per il Benfica:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Cristoforo, Benassi: Sottil, Simeone, Vlahovic