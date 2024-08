FIO-VEN 0-0, A fine pt solo Viola ma Joronen salva i suoi

FirenzeViola.it

Finisce 0-0 al Franchi il primo tempo di Fiorentina-Venezia. Poche emozioni e solo Fiorentina in questa prima frazione, con Joronen che in più di un'occasione ha salvato i suoi. Prima con Kouame che su una sponda di Ranieri in area rovescia verso la porta ma il portiere del Venezia è ancora più bravo a salvare sulla linea. Poi ci prova Parisi con una bella azione personale e un tiro potente ma ancora Joronen dice di no. Altro salvataggio su Richardson su un tiro da dentro l'area da parte del marocchino.