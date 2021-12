FIO-SAS, Al 45' ospiti ok 2-0 ma quante chance viola

Gara divertente ma per adesso davvero sfortunata nel punteggio per la Fiorentina quella che sta andando in scena all’Artemio Franchi: al 45’ i viola sono sotto per 2-0 contro il Sassuolo, in virtù delle reti messe a segno da Scamacca al 32’ e da Frattesi al 37’. Una partita in grande equilibrio fino alla mezzora (durante la quale le occasioni migliori erano state quelle della squadra di Italiano, con una rovesciata al 2’ di Vlahovic, un tiro di Gonzalez alto e sempre una conclusione dell’argentino murata) ma poi rotta dal contropiede ospite con Frattesi che permette a Scamacca di concludere a rete con un bel diagonale. La Viola accusa il colpo e 5’ dopo subisce ancora il gol dei neroverdi: discesa per vie centrali di Raspadori, palla in area per Frattesi che a tu per tu con Terracciano non può sbagliare. Nel finale poker di chance per i viola per riaprire la gara: tiro di Callejon messo in angolo, colpo di testa di Quarta murato da Consigli, tiro di Bonaventura di poco alto e al 47’ incornata di Milenkovic salvata ancora da un super portiere ospite.