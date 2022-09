FIO-RFS, Dove vederla in tv. E su Radio Firenzeviola...

La partita tra Fiorentina e RFS Riga, valida per la prima giornata della Conference League 2022-2023, si giocherà alle 18.45 e non tantissimi tifosi potranno permettersi di seguirla direttamente dal Franchi. La gara sarà comunque visibile in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Fernando Orsi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi. Diretta Gol, su Sky Sport 251, affidata a Daniele Barone. La partita sarà visibile anche su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Ovviamente il consiglio è di seguire l'andamento della partita su Radio Firenzeviola con collegamenti nel pre e nel post partita oltre che durante la gara con i nostri inviati al Franchi: inizio alle ore 17 con Lorenzo Di Benedetto in studio e Michele Tossani, match analyst, al suo fianco a tenervi compagnia e coordinare gli interventi della squadra RFV. Per ascoltarci, già ora durante la trasmissione "Dodicesimo Uomo" con Niccolò Ceccarini e Alessandro Di Nardo, CLICCA QUI! Infine su Firenzeviola potrete seguire la gara attraverso la diretta testuale e tutte le curiosità e le notizie direttamente dallo stadio stesso.