Al 7’ della ripresa la Fiorentina si porta sul 5-0 grazie al secondo gol della partita di Kouame: bella palla di Duncan per l’ex Genoa che scatta sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Cerofolini, lo salta e poi con un diagonale mette in gol. Applausi dei compagni per l’ivoriano.