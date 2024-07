FIO-PRI 5-2, Rivivi il live di FV

Primo test amichevole per Raffaele Palladino, che assieme al suo staff non ha saputo trattenere l’emozione. Il risultato è meno largo rispetto all’anno scorso, ma comunque convincente, e al Viola Park, nello stadio Curva Fiesole, il risultato recita 5-2. I marcatori della prima squadra sono stati Sottil, Mandragora, Munteanu, Distefano e Rubino, mentre il capocannoniere a sorpresa è stato il primavera Trapani autore di una doppietta



90' - LA PARTITA FINISCE QUA.



82' - RADDOPPIA TRAPANI. Il giovane classe 2006, nato proprio a Bagno a Ripoli, stavolta sorprende Martinelli dalla distanza con una rasoiata che permette alla Primavera di muovere il parziale sul 5-2



77' - GOOOOL DI RUBINO. Ancora un assist per Munteanu che stavolta pesca Rubino che con una magia acrobatica trova il 5-1



70' - Altri 2 minuti di cooling break



65' - GOOOL DI TRAPANI. Arriva anche la prima rete della Primavera con Trapani, bravo a concludere un contropiede nato da una forzatura di Amatucci. Adesso il risultato recita 4-1



56' - DISTEFANO INSACCA dopo una triangolazione con Munteanu che gli rende il favore. L'ala sinistra apre il piatto e fa il quarto gol



52' - Sfortunato il difensore centrale Lucchesi che è costretto ad uscire dal campo dopo pochi minuti. Al suo posto Baroncelli



51' - GOOOL DI MUNTEANU. Servito con un cross splendido di Distefano, l'attaccante viola stacca di testa in mezzo all'area e firma il 3-0



46' - Riprende il gioco, cambiano gli 11 interpreti per entrambe le squadre. Per la Fiorentina adesso gli interpreti sono

(3-4-2-1) Martinelli; Kouadio, Krastev, Lucchesi; Fortini Infantino, Amatucci, Distefano, Caprini, Rubino; Munteanu



------------------------------------------



43' - Palo di Kayode. Da calcio d'angolo, Biraghi pesca l'altro terzino viola che si inserisce in mezzo alle maglie avversarie, ma di testa si ferma al palo

40' - GOAL DI MANDRAGORA! Figlio di una buona pressione su rinvio di Vannucchi, i Viola riconquistano la palla con Sottil che scarica per Bianco, il quale con altruismo lascia il pallone per Mandragora che con il mancino incrocia per il 2-0

38' - Si fa vedere anche la Primavera che, con Bertolini, impegna Christensen in una difficile uscita



33' - BEL GOL DI SOTTIL che fa passare la palla in mezzo alle gambe di Sadotti e con un colpo da biliardo mette a referto il primo gol della stagione viola



24' - Visto il gran caldo, l'arbitro concede 2 minuti di cooling break



21' - Arriva anche il primo calcio d'angolo per la Fiorentina che con uno schema prova a sorprendere gli avversari senza esiti



14' - Arriva anche il primo tiro dell'incontro. Lo effettua Sottil, di sinistro, non il suo piede preferito, e la conclusione viene parata centralmente



12' - Parisi prova ad accendere il match percorrendo tutto il campo palla al piede, ma una volta giunto sul fondo confeziona solo un tiro-cross che non impensierisce Vannucchi.



1' - Partita iniziata



Ad arbitrare la gara sarà Simone Galipò della sezione di Firenze



A breve il fischio d'inizio della prima amichevole della Fiorentina, che ha iniziato a lavorare l'8 luglio, così come la Primavera, sua prima avversaria. Test dunque in famiglia per il neo tecnico Palladino. Assente il nuovo acquisto Kean oltre che Terracciano, nessuno dei due è presente nemmeno in panchina.

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Bianco, Parisi; Sottil, Brekalo; Kouame. A disp.: Martinelli, Amatucci, Baroncelli, Caprini, DiStefano, Fortini, Infantino, Kouadio, Krastev, Lucchesi, Munteanu, Rubino. All.: Palladino.

FIORENTINA PRIMAVERA: Vannucchi, Turnone, Balbo, Gudelevicius, Sadotti, Romani, Spaggiari, Evangelista, Maiorana, Presta, Bertolini. A disp.: Fei, Mazzi, Elia, Scuderi, Masoni, Trapani, Bonanno, Deli, Ievoli, Keita, Pisani, Braschi, Leonardelli. All.: Galloppa.