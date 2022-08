FIO-NAP, Numeri e curiosità. Ultima vittoria in casa...

Domani si giocherà Fiorentina-Napoli, valida per il terzo turno di Serie A, e le due squadre arrivano alla sfida rispettivamente con 4 e 6 punti in classifica. Le reti segnate dalla squadra di Italiano sono 3, mentre quelle subite sono 2. Quanto ai partenopei invece i gol messi a segno sono ben 9, mentre i subiti soltanto 2, proprio come i viola. Nelle precedenti 10 sfide in serie A giocate al Franchi tra le due squadre, la Fiorentina ha ottenuto i 3 punti solo in un'occasione, ovvero il 29 Aprile 2018, quando Simeone infranse il sogno scudetto a Maurizio Sarri. Il caso vuole che proprio il cholito domani affronterà la Fiorentina da avversario, dato che in questa sessione di calciomercato ha lasciato l'Hellas Verona per il Napoli. L'argentino ha inoltre segnato 3 gol in carriera contro i viola (solo 1 da ex, quando vestiva la maglia del Cagliari). Nelle altre 9 sfide invece la Fiorentina ha perso in 5 occasioni e pareggiato in 4.

Il Napoli inoltre è la squadra contro cui Cristiano Biraghi ha sfornato più assist in Serie A (3), mentre Saponara, sempre in Serie A, ha vinto in 6 occasioni contro il Napoli, rendendo così i partenopei la seconda squadra contro cui ha vinto più partite dopo il Torino, contro cui è a quota 7. Luciano Spalletti in carriera, in tutte le competizioni, ha vinto 11 partite contro la Fiorentina, pareggiandone 9 e perdendone solo 5. Quanto a Vincenzo Italiano invece, nei precedenti contro il Napoli, ha ottenuto ben 3 vittorie e altrettante sconfitte, comprendendo anche la Coppa Italia.