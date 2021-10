FIO-NAP, Al 45' è 1-1: a Quarta ha risposto Lozano

Finisce 1-1 il primo tempo del Franchi tra la Fiorentina e Napoli, in una gara in cui ha regnato equilibrio e spettacolo: dopo una serie di tentativi velleitari (uno dei quali con Pulgar che ha calciato da fuori area), i viola la sbloccano al 29’ con il primo gol stagionale di Lucas Martinez Quarta che sugli sviluppi di un corner sfrutta una bella sponda di Vlahovic e al volo mette in rete. Il Napoli risponde poco dopo e in chiusura di tempo si guadagna un rigore con Osimhen per fallo dello stesso centrale argentino: dal dischetto Insigne si fa respingere per due volte il pallone da Dragowski (la seconda di testa) il quale però nulla può sul tap-in in diagonale di Lozano, che fa 1-1. Risultato in ogni caso giusto, ma Viola che come sempre stanno giocando molto bene anche se l’avversario ha dimostrato di essere davvero temibile.