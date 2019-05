FIO-MIL, Al 45' Diavolo avanti 1-0: viola timidi

Finisce 1-0 per il Milan il primo tempo dello stadio Franchi tra la Fiorentina e i rossoneri: decide la sfida per il momento la rete al 35’ di Calhanoglu, che sfrutta un cross dalla destra di Suso e di testa batte Lafont. I viola erano partiti meglio, sfiorando il vantaggio al 5’ con Muriel (Donnarumma in angolo) ma poi sono saliti in cattedra i ragazzi di Gattuso vicini al gol prima con Suso (bene Lafont) e Kessie (esterno della rete). Flebile la reazione viola dopo lo svantaggio.