FIO-MIL 1-0, Secondo rigore Milan: De Gea para ancora

Altro rigore parato da De Gea, miracoloso lo spagnolo! Secondo rigore fischiato in favore del Milan dopo quello nel finale del primo tempo. Stavolta il fallo è stato commesso da Kean, che in modo ingenuo ha calciato il piede di Gabbia in piena area, con Pairetto che fischia senza esitazione. Il portiere viola questa volta dice di no ad Abraham, neutralizzando un tiro a mezz'aria sulla sua destra. Risultato ancora fermo sull'1-0, grazie a un De Gea monumentale!