FIO-JUV, Al 45' viola avanti 1-0. La Dea ferma sullo 0-0

Finisce 1-0 per la Fiorentina il primo tempo del Franchi tra Fiorentina e Juventus, coi viola che conducono grazie alla rete messa a segno al 45’ da Duncan. Gara tutto sommato equilibrata ma che vive di folate, specie per merito dei viola che hanno sfiorato due volte il gol in entrambi i casi con Jack Bonaventura: prima, al 20’, la mezzala ha provato dalla distanza vedendosi parare il tiro da De Ligt mentre 8’ dopo su un’azione simile a salvare i bianconeri ci ha pensato Chiellini. Quando ormai l’intervallo era alle porte, su un’azione contesa in area juventina Bonaventura con la punta del piede riesce a recapitare la sfera all’accorrente Duncan che dalla sinistra esplode il tiro che finisce in gol.

Nell'altra partita che interessa da vicino i viola è 0-0 tra Atalanta ed Empoli.