FIO-INT, Notte amara al Franchi: viola ko per 3-1

Serata molto amara per la Fiorentina che dopo un dominio totale di 50’ contro i campioni d’Italia viene rimontata nella ripresa e sconfitta 3-1 al Franchi. A peggiorare la serata anche il rosso rimediato da Gonzalez nel finale di gara per una protesta reiterata verso l’arbitro Fabbri. Dopo un primo tempo di grande carattere dove, oltre al gol di Sottil al 23’ (su assist di Gonzalez) la Fiorentina aveva collezionato altre tre palle gol (prima con l’argentino dopo 2’, poi con una girata di Vlahovic al 10’ e infine con un bolide dalla distanza di Duncan), nella ripresa la squadra di Inzaghi piazza un uno-due micidiale che spezza le reni ai viola, quasi incapaci da allora di reagire: prima al 51’ Darmian con un diagonale fa 1-1 e poi al 55’, sugli sviluppi di un corner, Dzeko segna il gol dell’1-2 che fa prendere alla partita una piega tutta diversa. Nel finale, dopo il rosso scellerato rimediato da Gonzalez, il tris dal’87’ di Perisic in contropiede con la squadra sbilanciata (erano entrati anche Callejon e Kokorin) chiude i conti. Fiorentina ferma a 9 punti in classifica, mentre l’Inter sale a quota 13, al primo posto in classifica.