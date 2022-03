FIO-BOL, Al 45' solo 0-0 ma con un rosso due legni

Primo tempo pieno di emozioni allo stadio Franchi tra Fiorentina e Bologna, anche se i primi 45’ si sono conclusi sullo 0-0: a farla da padrone due legni e un cartellino rosso, tutti di marca rossoblù, anche se i viola si sono fatti preferire sul piano del gioco in modo netto. Dopo soli 12” contropiede del Bologna e traversa di Soriano che si era bevuto Odriozola. La Fiorentina cresce e preme sull’acceleratore ma al 39’ c'è il secondo legno per gli ospiti con un palo di Orsolini lanciato in contropiede. Su ribaltamento di fronte, secondo giallo a Bonifazi (fallo su Torreira) e rosso per il centrale. Nel finale tris di occasioni viola per passare in vantaggio: Skorupski anticipa Castrovilli in uscita, poi fa un miracolo su un bolide di Biraghi e alla fine Bonaventura calcia di un soffio a lato. Tante emozioni, ma solo 0-0 dopo 45'.