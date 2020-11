FIO-BEN, Viola oscena: gli ospiti si impongono 1-0

Inizia con una sconfitta per 1-0 la seconda avventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina: i viola - autori di una prova veramente brutta, soprattutto nella ripresa - sono stati infatti sconfitti dal Benevento in virtù della rete messa a segno da Improta al 52’. Dopo lo 0-0 con cui si era concluso il primo tempo (nulla da segnalare se non un colpo di testa di Kouame e l’infortunio, l’ennesimo, di Ribery, sostituito al 40’), nella ripresa sale in cattedra la squadra di Inzaghi che dopo un erroraccio pazzesco di Biraghi va in vantaggio con il primo gol in A di Improta su assist di Insigne. I viola non reagiscono e giocano ancora peggio, con gli ospiti che sfiorano due volte almeno il gol dello 0-2 (super Dragowski in entrambi i casi). Nel finale, Montipò si supera su un colpo di tacco di Vlahovic e permette ai suoi giocatori di porare a casa un successo prestigioso. La Fiorentina scende al 14° posto ed è sempre più vicina alla zona rossa della classifica, con appena 8 punti dopo altrettante giornate. Che amarezza.