FIO-ATA, Al Franchi 3 punti d'oro: i viola vincono 3-2

Vittoria di platino per la Fiorentina che, in quello che aveva tutti i contorni di uno scontro diretto, supera 3-2 l’Atalanta e sale a quota 7 punti in classifica. A decidere la sfida, dopo il vantaggio per 2-1 confezionato dai viola in rimonta nel corso della prima frazione di gioco (vantaggio al 20’ di Koopmeiners, pari al 35’ di Bonaventura e ribaltone firmato da Quarta al 35’) è stata la rete al 76’ di Kouame che in piena area di rigore ha sfruttato un rimpallo fortuito di Adopo in area atalantina e ha messo il gol per 3-2 dopo che Lookman in avvio di ripresa (al 7’) aveva trovato il gol del pareggio.