FirenzeViola La FIGC chiama i tifosi: “Tutti al Franchi per la Nazionale Femminile”

Appello della FIGC affinché l'impianto di Campo di Marte venga riempito. Sui social anche Malagò auspica una massiccia presenza di tifo

Martedì 13 ottobre si giocherà allo stadio Artemio Franchi la gara di ritorno del primo turno play-off per il Mondiale di Brasile 2027 contro la Bielorussia. Le Azzurre ripartono dal successo ottenuto a Tbilisi, in Georgia, per 2-0 contro le avversarie dell’est Europa. L’appuntamento al Franchi ormai è un classico. Lo stadio che ospita le partite della Fiorentina è stato protagonista più volte in passato di momenti importanti per le Azzurre. Le gare decisive per le qualificazioni ai Mondiali di Francia 2019 e Australia-Nuova Zelanda 2023, si sono disputate proprio nell’impianto a Campo di Marte, sempre accompagnate da una buona cornice di pubblico a sostenere le nostre ragazze.

La FIGC ha avviato una campagna per portare quanta più gente possibile allo stadio in vista della gara di ritorno contro le bielorusse. Anche il numero uno del calcio – Nonché Commissario Federale dopo gli ultimi avvicendamenti – Giovanni Malagò ha postato una storia su Instagram invocando il “Tutti allo stadio” per la sfida di martedì. Servirà quanta più gente possibile per dare un segnale di crescita dell’interesse nei confronti del calcio femminile e anche per dare quella spinta in più che i tifosi danno sempre come dodicesimo uomo, o donna, in campo.

Firenzeviola si unisce all’appello della Federazione e invoca tutti a raggiungere lo stadio Franchi martedì 13 ottobre alle 18:15 per la sfida Italia-Bielorussia. Vengano amici, parenti e soprattutto bambini e bambine, per consentire loro di sognare vedendo quello che un giorno potrebbero diventare anche loro. Nei prossimi giorni si susseguiranno varie iniziative per attirare quanta più gente possibile all’Artemio Franchi.