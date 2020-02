FESTIVAL CALCIO, Ci sono Cutrone e Ohrstrom. ACF...

Il calcio totale dell'Olanda rivisto secondo mille sfaccettature per diventare un festival del calcio, Totaal Voetbal, in svolgimento a Firenze, all'ippodromo del Visarno dal 27 al 29 marzo. Questa mattina l'evento è stato presentato a Palazzo Vecchio dove era presente anche Manuel Pasqual, ex difensore della Fiorentina, che sarà coinvolto in un talk insieme al giornalista Benedetto Ferrara e darà possibilità ai bambini di relazionarsi con lui. Presenti le figure istituzionali che gli organizzatori delle Nozze di Figaro hanno coinvolto, come Carlo Meli dell'Ippodromo del Visarno, Enrico Gabrielli del settore giovanile e scolastico della Federcalcio Toscana, Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune, Nicola Armentano della Commissione Sport del Comune, Maurizio Francini direttore di Coverciano. Il Museo del calcio infatti avrà uno spazio ad hoc con i cimeli della Nazionale. Spazio dedicato che avrà anche la Fiorentina, presente anche con uno store. Ma interverranno a vario titolo anche l'attaccante viola Patrick Cutrone, ospite del procuratore Leonardo Corsi, autore del libro "Per colpa di Zico", e Stephanie Ohrstrom, portiere della Fiorentina Women's che presenterà invece il proprio libro "Elisa e la bella Francavilla". Ci sarà un torneo dei Gonfaloni per coinvolgere i quartieri sulla scia del calcio storico ed ogni quartiere avrà un ex calciatore, tra cui l'ex viola Francesco Flachi che giocherà con i verdi. I biglietti dell'ingresso giornaliero costano 5 euro, mentre l'abbonamento per le tre giornate un totale di 10 euro. I bambini fino a 12 anni di età avranno accesso gratuito.