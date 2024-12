FEMMINILE: LA VIOLA TORNA SECONDA. CAMPIONATO AVVINCENTE. PRIMAVERA IMPRESA A ROMA

La rubrica del martedì sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Prima di commentare assieme il successo della Fiorentina contro la Sampdoria che ha proiettato nuovamente le gigliate al secondo posto nella graduatoria del torneo (grazie anche al risultato maturato nel derby di Milano), vale la pena soffermarsi sull’importante successo ottenuto in Germania nel corso della settimana passata da parte dell’Italia del CT Soncin. Le reti della calciatrice viola Bonfantini ed il sigillo di Sofia Cantore hanno consentito alle Azzurre di vincere in terra tedesca. Sebbene le teutoniche non siano state perfette durante lo svolgimento della gara, regalando di fatto entrambe le marcature alle nostrane, non si può non evidenziare l’importanza di un successo che scrive una pagina di storia nuova per la Nazionale di calcio femminile italiana. Prima di allora infatti, l’Italia Femminile non aveva mai vinto in Germania.

Veniamo ora al campionato. Come sottolineato in precedenza, la Fiorentina Femminile è tornata al secondo posto alle spalle della Juventus e un punto sopra il duo formato da Inter e Roma. Le toscane sono andate a vincere allo stadio Sciorba di Genova contro la Sampdoria Women. Una partita iniziata in salita per le atlete allenate da De La Fuente che subiscono il vantaggio di Della Peruta al ventesimo del primo tempo. A permettere alle ospiti di rimanere in partita ci ha pensato Francesca Durante, preferita per l’occasione alla norvegese Fiskerstrand, che abbassa la saracinesca in un paio di occasioni impedendo un parziale più pesante. Il pareggio arriva con un goal olimpico di Emma Severini che scarta un difensore sull’out di destra, rientra e col mancino realizza un tiro cross che si insacca alle spalle di Tampieri. Una rete che ricalca molto quella che Alessandro Diamanti realizzò in un Fiorentina-Brescia di molte stagioni or sono. Il pareggio dà fiducia alla Fiorentina che prende campo e si riversa in attacco. De La Fuente decide di appesantire il centrocampo con i muscoli dell’islandese Jóhannsdóttir. Ci mette poco più di venti secondi la neo entrata a segnare il goal del vantaggio servita alla perfezione a centro area. Alla festa non può mancare Vero Boquete che – subentrata dalla panchina – in pieno recupero sigla la marcatura del definitivo 3-1. Primo goal su azione per l’iberica, il quarto totale in campionato dopo i precedenti realizzati tutti su palla inattiva.

Il sorpasso sulle nerazzurre si è concretizzato al fischio finale del derby di Milano. In un San Siro desolatamente vuoto (poco meno di 2.000 gli spettatori presenti) le due compagini meneghine si sono equiparate. Al vantaggio di Elisa Bartoli hanno risposto le rossonere con il primo goal in Italia di Nadia Nadim. Nel mezzo una serie di occasioni per parte con il risultato che però è rimasto invariato fino al triplice fischio del direttore di gara. Davvero un peccato vedere una gara così importante, che per la prima volta veniva ospitata nell’impianto sportivo numero uno del capoluogo lombardo, con una cornice di pubblico così bassa. Non sono stati replicati i due record ottenuti all’Allianz Stadium dalla Juventus Women. Molto probabilmente è stata sbagliata la campagna di comunicazione e sponsorizzazione del match e ad influire è stato anche l’orario serale domenicale con le principali gare di Serie A maschile a incidere sulla volontà dei supporters di scegliere di andare allo stadio per una gara del torneo femminile. E le temperature invernali non hanno certo aiutato. Un altro passo indietro per il movimento calcistico rosa che continua la sua inesorabile scalata in un sistema culturale che purtroppo rimane troppo arretrato. E come abbiamo specificato in più occasioni il problema non colpisce solo Inter e Milan ma la stragrande maggioranza delle squadre femminili italiane.

Impresa nella Capitale della Primavera Femminile di Nicola Melani che batte a domicilio la corazzata Roma. Le giallorosse perdono al termine di un match in cui erano riuscite a rimontare l’iniziale vantaggio ospite portandosi sul 2-1 al quarantacinquesimo. Nella ripresa però è arrivato il secondo sigillo di Lombardi (andata a segno anche nella prima frazione di gioco) e il goal di Siria Mailia che hanno portato il risultato finale sul 2-3. Sono quindici i punti in classifica per la formazione under 19 gigliata con le final four che si sono comunque allontanate a causa dei risultati negativi delle scorse settimane. Il 2024 della formazione giovanile gigliata si concluderà al Viola Park con l’arrivo dell’Hellas Verona. Un’altra occasione per fare punti importanti e rimettersi in carreggiata per un eventuale finale di stagione ad alti livelli. Fermo restando che, la prossima estate, andranno prese delle decisioni importanti per portare ad un cambiamento serio all’interno del settore giovanile viola che necessita di essere riportato a grandi livelli.