FEMMINILE: LA FIORENTINA BATTE LA LAZIO E SI CONFERMA SECONDA. SPAZIO ALLE NAZIONALI

Il focus del martedì sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prosegue la striscia positiva della squadra femminile viola che nel weekend appena trascorso ha avuto la meglio sulla Lazio Women al termine di una gara a dir poco spettacolare. Le biancocelesti, nonostante la precaria situazione in classifica, sono una delle formazioni che esprime il miglior calcio in questa Serie A Femminile. Molti meriti vanno dati alla dirigenza per aver tirato su una rosa niente male e al tecnico Gianluca Grassadonia, il quale sta mettendo a disposizione la sua esperienza guadagnata dopo tanti anni alla guida di formazioni maschili in un calcio dove personaggi come lui sono di grande utilità. Le biancocelesti sono ancora lontane dalla condizione migliore, ma è indubbio che nel corso di questo torneo abbiano raccolto meno di quanto meritassero. E basti guardare alla gara vissuta al Viola Park lo scorso sabato per rendersene conto. Quando sembrava che per la Lazio le cose fossero fatte, l’ex viola Martina Piemonte ha sbagliato un calcio di rigore sul 2-2 e, nemmeno un minuto dopo, la Viola ha trovato il sigillo della vittoria con Agnese Bonfantini.

Già, ancora lei. Agnese Bonfantini; di sicuro la calciatrice più in forma ed in spolvero dell’intera rosa gigliata. Anche contro la Lazio ha voluto continuare a segnare come solo lei sa fare. I numeri sono evidenti: sei goal in campionato, uno in Champions League ed una costanza che non si vedeva dai tempi migliori. Il modo giusto per festeggiare la convocazioni in Nazionale per la doppia amichevole contro Malta e Spagna non poteva che essere una doppietta ai danni delle capitoline. Sul primo goal gran parte dei meriti sono da assegnare a Vero Boquete – tra l’altro anche lei è arrivata al settimo assist dall’inizio del campionato -. La leggenda spagnola ha ricevuto proprio dalla numero quattro gigliata, restituendo il favore con un sombrero delicato che Bonfantini ha dovuto solo spingere in porta. In mezzo c’è stata la doppietta di una ritrovata Eleonora Goldoni – anche lei richiamata a Coverciano dopo anni di assenza – ed il goal di una ritrovata Michela Catena che sfrutta al meglio una deviazione fortuita. Dopo il tiro dagli undici metri sbagliato dalle aquilotte di cui sopra vi accennavamo, la Fiorentina ha ribaltato il fronte e, con tre tocchi di palla, si è ritrovata sull’out destro con Bonfantini che ha spaccato la porta con un diagonale preciso e potente su cui nulla ha potuto Cetinja. La famosa legge del calcio: goal sbagliato, goal subito. Le gigliate restano così al secondo posto rosicchiando un punto alla Juventus fermata sul pareggio dall’Inter Women. Nerazzurre che saranno ospiti al Viola Park al rientro dalla pausa per le Nazionali. In seguito ci sarà la trasferta al Tre Fontane contro la Roma di Spugna. Due match di grande difficoltà per la Fiorentina che conta però di continuare a fare punti per rimanere sulla scia delle bianconere e per non farsi sfuggire l’opportunità di tornare in Europa. In attesa del mercato di gennaio nel quale la società dovrà per forza di cose intervenire per non sprecare quanto di buono è stato fatto fin qui.

Saranno quattro le ragazze che risponderanno all’appello dl CT della Nazionale Andrea Soncin per la doppia amichevole contro Malta e Spagna. Il primo match sarà disputato al Tre Fontane di Roma venerdì prossimo. Il martedì successivo sarà invece la volta del match contro le iberiche che verrà ospitato allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Oltre alla già citata Bonfantini, in azzurro andranno il portiere Durante, il difensore Maria Luisa Filangeri e la centrocampista Emma Severini. Ci saranno poi altre ragazze che risponderanno alle convocazioni delle rispettive nazionali, come Erzen, Snerle e Fiskestrand. A proposito di quest’ultima vale la pena di soffermarsi. Anche contro la Lazio l’estremo difensore norvegese ha palesato dei limiti evidenti. Sul secondo goal di Goldoni il portiere viola è arrivato vistosamente in ritardo su un pallone che, sebbene molto angolato, non era stato calciato con grande potenza. In seguito è stata la stessa scandinava a causa il fallo che ha portato al calcio di rigore poi sbagliato da Martina Piemonte. La Fiorentina subisce troppi goal e molti, purtroppo, sono responsabilità della numero uno norvegese. Se la ragazza non riuscirà ad invertire il trend a partire dalle prossime gare non sarebbe sbagliato concedere qualche chance a Francesca Durante che comunque ha dimostrato di essere cresciuta molto in maglia nerazzurra e di essersi messa alle spalle la prima esperienza in viola.

Aria di big match anche per la Primavera Femminile gigliata. Come anticipato la scorsa settimana le under 19 ospitavano al Viola Park le pari età della Juventus. Dopo una gara molto combattuta e il vantaggio iniziale firmato da Giulia Ciabini, la Fiorentina subisce il ritorno delle bianconere che salgono in cattedra rimontando il risultato ed espugnando il nuovo centro sportivo gigliato. Juventus che dunque rimane imbattuta nel torneo con le toscane che invece perdono terreno nei confronti della vetta. Si torna in campo il dieci novembre quando al Viola Park arriverà il Parma. Un’altra occasione per fare punti preziosi utili a scalare la classifica che comunque è ancora corta.