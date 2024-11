FEMMINILE: IL MILAN RIMONTA AL VIOLA PARK. FIORENTINA TERZA

La rubrica del martedì sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Sembrava ci fossero le condizioni per una domenica tranquilla pronti a festeggiare il ritorno alla vittoria dopo un paio di settimane di torpore. Non è stato così. Perché al Viola Park la Fiorentina prima va avanti due volte contro un modesto Milan salvo poi farsi rimontare nel corso della ripresa regalando così un punto d’oro alle rossonere e perdendo di fatto la seconda piazza della classifica a favore dell’Inter vittoriosa nel turno appena conclusosi. Fortuna ha voluto che la Roma è stata fermata in casa del Sassuolo sul pareggio tenendosi ancora sotto di un punto. Ma a Firenze qualcosa non sta girando per il verso giusto. Veniamo alla cronaca: sono bastati nove minuti alle toscane per portarsi avanti sulle meneghine con Madelen Janogy a segno per la terza volta in questo campionato. Il raddoppio arriva cinque giri di lancette dopo grazie ad un’autorete di Iljeh che anticipa un cross basso di Bonfantini mettendo alle spalle del proprio portiere. Le ragazze di De La Fuente dominano in lungo e in largo nei primi quarantacinque minuti ma il colpo del definitivo k.o. non arriva, merito della difesa del Diavolo che riesce a evitare un passivo peggiore. Al riposo la Fiorentina è avanti 2-0 ma qualcosa non va nel verso giusto. Il Milan rientra nel secondo tempo in campo con un piglio diverso e brava è anche l’allenatrice olandese Bakker ad aggiustare la formazione iniziale facendo entrare Arrigoni che sigla il goal del 2-1 dopo neanche due minuti dal suo ingresso in campo. La storia del match cambia radicalmente; le rossonere ci credono, le gigliate pensano più a mantenere il vantaggio che a creare possibilità per giungere al 3-1. Manca la giocata decisiva di Boquete entrata nel corso della ripresa ma che poco ha influito nel corso della gara. L’episodio a favore delle ospiti arriva a pochi minuti dal novantesimo quando Erzen ingenuamente stende un’attaccante del Milan nella propria area di rigore. L’arbitro decreta il penalty con Karczewska che si presenta sul dischetto. Il suo tiro viene parato da Fiskerstrand che però non può nulla sulla ribattuta in rete della centrocampista polacca. Goal, pareggio e beffa per le toscane che vedono dissiparsi gli sforzi prodotti nel corso della prima frazione di gioco. Null’altro da raccontare fino al fischio finale. Evidente la delusione negli sguardi delle ragazze viola per aver gettato alle ortiche una buona chance di rimettersi in corsa per la testa della classifica dopo due giornate sottotono che ora sono diventate tre. Intanto la Juventus ha preso il largo.

Mentre il Diavolo prende, ringrazia e porta via un punto da Firenze, in casa viola per la terza volta è suonato l’allarme. Non è la prima volta che in casa gigliata le cose non hanno funzionato ma la Fiorentina ora rischia di vedere sfumare tutte le fatiche prodotte fino ad ora tra campionato e coppe che l’hanno portata ad essere una delle squadre più temibili del torneo italiano. Si vocifera che i dirigenti toscani siano già all’opera per cercare quegli elementi necessari a completare una rosa di ottimo livello. Sebbene contro il Milan sono tornate pienamente operative le frecce Janogy-Bonfantini, è a centrocampo e in difesa che sono mancate pedine fondamentali. Severini si è ben destreggiata al posto di Boquete lasciata in panchina a scopo precauzionale dopo alcuni problemi fisici in allenamento. Tuttavia alla ragazza scuola viola, che sta vivendo la miglior stagione in Serie A Femminile da quando è tornata a vestire la casacca gigliata, manca quel pizzico di estro che contraddistingue invece l’iberica. E se in avanti torniamo a ribadire la necessità dell’acquistare un’attaccante che faccia reparto, anche in difesa inizino a palesarsi alcuni problemi. Con Tortelli non ancora al meglio dopo il recente problema fisico che l’ha tenuta fuori diverse settimane, occorre ricercare un profilo adatto a far rifiatare il duo Georgieva-Filangeri che tanto bene sta facendo nelle ultime gare. Indiscrezioni suggeriscono che la Fiorentina stia guardando in Danimarca (di nuovo, per l’ennesima volta) alla ricerca di un centrale difensivo per creare alternanza e consentire a Tortelli un recupero totale senza alcuna pressione. Manca ancora poco più di un mese all’inizio della sessione di mercato invernale. Fino ad allora la Fiorentina dovrà fare affidamento solo su sé stessa per tentare di mantenersi ad alti livelli fino al termine della stagione. Sia chiaro: la partecipazione alla poule scudetto non è minimamente messa in discussione.

In casa Primavera Femminile ormai è disastro totale. La Fiorentina ha ceduto il passo contro il modesto Sassuolo al Viola Park che si è imposto per 0-2. Il fallimento del progetto Melani ormai è certificato e la società deve assolutamente correre ai ripari ricercando un tecnico o una coach che possa sistemare le cose e riassettare l’intero settore giovanile. Sia chiaro, è vero che la squadra di Melani è vittima di infortuni importanti con molti elementi top ormai relegati in infermeria, ma è altresì evidente che non c’è chimica tra l’allenatore e la rosa. Questione che nelle ultime settimane è emersa con il gruppo che sembra ormai non voler più seguire il proprio allenatore che per il momento non sembra essere a rischio rimozione. Almeno non fino alla fine della stagione.