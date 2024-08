FEMMINILE, FILANGERI COMPLETA IL MERCATO? BUONA LA PRIMA USCITA STAGIONALE

Fonte: A cura di Stefano Berardo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è curiosità attorno a quella che sarà la Fiorentina Femminile del futuro. Nei giorni scorsi la viola di De La Fuente, dopo essersi riunita al Viola Park per le prime sgambate di questa stagione, ha avuto anche modo di scendere in campo nel primo di una serie di test amichevoli che accompagneranno la Fiorentina fino all'esordio in campionato. Gare organizzate però solo contro compagini nostrane che sicuramente possono dare segnali importanti per le ragazze gigliate che affronteranno anche l'impegno europeo in questa stagione.

Intanto è infine arrivato l’annuncio dell’ingaggio del difensore Maria Luisa Filangeri. Un profilo di cui Firenzeviola.it vi aveva parlato lo scorso fine maggio. Italiana, con esperienza e nel giro della Nazionale è proveniente dal Sassuolo, Filangeri si è già ambientata in quella che è la sua nuova squadra ed è pronta a dare il suo contributo. Chi invece non vestirà la maglia viola (di nuovo) sarà Elisa Bartoli. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di uno stallo registratosi nella trattativa. Sebbene la Fiorentina avesse l’accordo con la Roma per la cessione della capitana giallorossa, alla fine non è stata trovata la quadra del cerchio tra la ragazza e la dirigenza toscana. Fattore che ha portato Bartoli ad aprire i dialoghi con l’Inter accettando la proposta avanzata dal club nerazzurro.

Difficile a dirsi se il mercato della Fiorentina sia definitivamente chiuso o se la società sonderà ancora il mercato alla ricerca magari di qualche profilo giovanile da inserire nella rosa gestita da De La Fuente. E a proposito di giovani, il club di Bagno a Ripoli ha comunicato la firma del primo contratto da professionista per la giovane Alice Zaghini fino al 2026. Già nel corso dello scorso anno la ragazza ha vissuto l’esperienza di allenarsi con la prima squadra ed ha anche ricevuto le prime convocazioni pur senA scendere in campo. Di fatto, la Fiorentina blinda un potenziale crack per il futuro aspettando le altre che emergeranno dalla Primavera gigliata che necessita comunque di qualche aggiustamento.

Dicevamo del programma delle amichevoli; nei giorni scorsi la Fiorentina è scesa in campo contro il Parma per il primo di questi test. Al termine di una gara comunque molto combattuta, le gigliate si sono imposte sulle ducali per 2-0 grazie alle reti di Janogy e Toniolo. Il 10 agosto è prevista la gara contro la Ternana per poi chiudere la pre-season con Roma e Como.

In attesa di capire quali saranno i risvolti di un mercato che ufficiosamente è chiuso ma che ufficialmente ancora è aperto, attorno alla Fiorentina si è creato un clima positivo seppur con qualche punta di scetticismo dovuta all’assenza di elementi importanti nella rosa (una punta da almeno 10/15 goal stagionali, una centrocampista di grande caratura). C’è ancora tempi per provare a chiudere qualche accordo e la Fiorentina non può permettersi di sbagliare vista anche la grandezza degli avversari europei che incontrerà nel corso della stagione.