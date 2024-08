FEMMINILE: BENE ANCHE IL SECONDO TEST AMICHEVOLE. NOVITÀ PER LA PRIMAVERA

L'approfondimento di Firenzeviola.it sul calcio femminile del martedì

Stefano Berardo

© foto di Federico De Luca 2024

Prosegue il precampionato della Fiorentina Femminile agli ordini del coach Sebastian De La Fuente. Dopo aver ben impressionato nella prima uscita stagionale, le viola si sono ripetute vincendo l’amichevole di Narni contro la Ternana. Nonostante il caldo asfissiante, le due formazioni si sono comportate bene dandosi battaglia fino alla fine. A trionfare sono state le ragazze gigliate per 0-2 grazie alle reti Emma Snerle – una dei nuovi innesti di questo calciomercato – e di Emma Severini su calcio di rigore. Una partita che, secondo quanto ci è stato raccontato, ha mostrato una Fiorentina ben impressionare con la Ternana che comunque non si è prestata a vittima sacrificale. Le umbre nella ripresa hanno infatti messo sotto la formazione viola avvicinandosi in varie occasioni al pari. Bene comunque si è comportata la compagine ospite non lasciando spazi vistosi per la avversarie. Dopo due match contro formazioni cadette però ora il livello si alzerà in vista delle prossime gare di questo avvio di stagione, aspettando sempre novità dal calciomercato.

È infatti arrivato l’annuncio ufficiale dell’approdo dell’ex viola Elisa Bartoli all’Inter. L’ex capitana giallorossa ha avuto dei fitti colloqui con la dirigenza toscana, ma non si è riusciti a raggiungere la quadra del cerchio. Fattore che ha portato i nerazzurri ad inserirsi e a strappare il sì della calciatrice romana che dunque è giunta all’ombra della madonnina. E come si comporterà la Fiorentina a tal proposito? Difficile a dirsi. Dalle parti del Viola Park non emergono indiscrezioni di possibili sondaggi da parte del club viola a calciatrici per ricoprire i ruoli in cui la Fiorentina è ancora scoperta. Oltre al terzino – casella che sarebbe dovuta essere occupata da Bartoli -, i tifosi si aspettano una punta centrale che possa capitalizzare al meglio le verticalizzazioni delle centrocampiste e i cross dei due esterni nel 4-3-3 che De La Fuente è solito applicare. Mancano ancora circa venti giorni alla fine del mercato (per il femminile vale la stessa scadenza del maschile), vedremo se la Fiorentina deciderà di intervenire per rattoppare quei buchi mancanti o se lascerà che sia il mister a occuparsi di ciò col materiale in suo possesso.

Intanto la Fiorentina Femminile guarda al futuro e lo fa con speranza. Dopo l’amichevole con la Ternana è infatti arrivato l’annuncio della firma del primo contratto da professionista per la giovane Alice Zaghini fino al 2026. Il difensore classe 2005 è stata uno dei punti fermi della Primavera viola allenata da Melani nella passata stagione venendo anche inserita più volte in prima squadra con tanto di convocazione. Stessa sorte è toccata alla compagna di squadra Bendetta Bedini che, a differenza della collega, ha firmato fino al giugno al 2027. E potrebbe non essere finita. Anche Siria Mailia si vocifera firmerà a breve il primo contratto pro con la Fiorentina Femminile. Un modo per blindare i talenti del futuro e consentir loro di potersi allenare con la prima squadra crescendo fianco a fianco alle veterane e alle straniere.

Sempre riguardo la Primavera Femminile, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, la Fiorentina ha ingaggiato quattro giocatrici dalla Roma che dunque lasceranno la Capitale per vestire la maglia viola. Si tratta di Stella Ieva, Maya Cherubini, Flavia Evangelisti e Arianna Pieri, quest’ultima di ritorno in viola dopo una breve esperienza tra Under 17 e, appunto, Primavera agli ordini di Claudio Ricci. Sempre secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra testata, nell’Under 19 femminile gigliata dovrebbero esserci anche in prova delle ragazze straniere provenienti dal nord Europa. Vedremo poi se saranno aggregate con la squadra.

Piccolo break di qualche giorno per la compagine allenata dal coach argentino prima di rimettersi all’opera dopo Ferragosto per preparare la gara contro la Roma del 17 agosto sempre parte dei test pre-stagionali. Melani e le sue Under 19 dovrebbero invece iniziare il ritiro al Viola Park nei prossimi giorni per preparare la stagione che non può più permettersi di vedere la Fiorentina fuori dalle final four Primavera.