FEMMINILE: BATTUTO ANCHE IL SASSUOLO, VIOLA SECONDE. LA RINASCITA DI BONFANTINI

Il focus del martedì di Firenzeviola sulla squadra femminile

Prima di parlare del match vissuto tra Sassuolo e Fiorentina, che ha visto le gigliate imporsi per 1-3 piazzandosi di fatto al secondo posto in classifica, c’è un aspetto su cui vale la pena concentrarsi che riguarda l’intero mondo del calcio femminile in Italia. La scorsa domenica si è disputata all’Allianz Stadium la gara tra le due corazzate del campionato Juventus e Roma. La pausa per le nazionali con la conseguente assenza delle gare del torneo maschile, hanno spinto una marea di sostenitori bianconeri a riempire le tribune del proprio impianto casalingo regalando uno spettacolo indimenticabile. Il dato definitivo recita 33.321, che ha superato di gran lunga il numero relativo alla finale di Champions League disputata proprio a Torino due stagioni fa tra Lione e Barcellona, che vide la presenza di 32.257 paganti. Tuttavia la statistica non è da record; perché nel 2019 ci fu anche la gara tra bianconere e Fiorentina che fu giocata nel nuovo stadio juventino. Gara in cui le gigliate furono sconfitte per 1-0 grazie ad un goal di Pedersen (oggi giocatrice dell’Inter) di fronte ad un pubblico di ben 39.027 spettatori. Una bella parentesi per il calcio femminile che però non deve segnare un punto d’arrivo. Ancora oggi sono ancora troppo bassi i numeri che seguono costantemente le formazioni femminili. Un dato che purtroppo non riesce ad alzarsi ancora per una serie di motivazioni che viaggiano dall’aspetto culturale alla mancanza di visione programmatica da parte della Federazione. Giusto quindi festeggiare, ma nemmeno troppo perché la strada è ancora lunga. E se dobbiamo parlare di statistiche purtroppo dobbiamo segnalare che la Fiorentina è una delle squadre europee con il minor numero di tifosi al seguito.

Veniamo al calcio giocato. Dicevamo della bella vittoria della formazione viola il quel di Sassuolo. Allo stadio Ricci le ragazze di De La Fuente si sono imposte per 1-3 sulle emiliano-romagnole. Dopo essere andate sotto nel punteggio - con il portiere Fiskerstrand fuori posizione nell'occasione del goal delle padrone di casa - le gigliate hanno avviato l’ennesima rimonta con ancora una volta la premiata ditta Severini-Bonfantini in grande spolvero. L’esterno viola, di cui a breve parleremo, ha dato il via alle operazioni di ribaltamento del risultato siglando il goal del pareggio ribadendo in rete un tiro deviato di Bredgaard. La centrocampista scuola viola invece ha completato il sorpasso pochi minuti dopo infilando la palla all’angolino basso sulla sinistra del portiere neroverde. Alla festa non poteva mancare Vero Boquete che dagli undici metri ha realizzato la rete della sicurezza. Con la vittoria della Juventus sulla Roma per 2-1 nella cornice dell’Allianz Stadium, la Fiorentina sale così al secondo posto in solitaria piazzandosi dietro le bianconere di Max Canzi che, fin qui, non hanno sbagliato un colpo. Sei vittorie su sei per le juventine che lanciano un forte messaggio verso la conquista del prossimo tricolore con la Roma che, quest’anno, sta arrancando molto in campionato.

La novità che sta meglio impressionando in questa Fiorentina Femminile sembra essere proprio Agnese Bonfantini. L’attaccante viola ha siglato il suo terzo goal in campionato, secondo consecutivo nonché quarto stagionale se includiamo anche il sigillo in Champions League. Una media che ricalca l’annata vissuta in prestito alla Sampdoria o, andando più a ritroso nel tempo, il secondo anno con la Roma allenata da Betty Bavagnoli in cui Bonfantini fece intravedere molte delle sue capacità. Da lì in poi l’esterno è passata da Roma a Torino sponda bianconera ma non è più stata la stessa. Alla Juventus lo spazio era poco ed ha vissuto una serie di stagioni in prestito tra Sampdoria, Inter e, appunto, Fiorentina. In viola sta ritrovando lo smalto di un tempo e anche il CT della Nazionale Andrea Soncin starà sicuramente facendo delle valutazioni sulla bomber viola. Tra pochi giorni uscirà la lista delle convocate per i match amichevoli contro Malta e Spagna, chissà che Bonfantini non riceverà una gradita sorpresa. Intanto se la gode il mister De La Fuente e se la godono i tifosi viola che contano su di lei per poter continuare a marciare con questo ritmo sperando che la Fiorentina non manchi anche il prossimo anno la qualificazione europea. La stagione è ancora lunga e il tempo non manca. Ma Bonfantini intanto ha già dato l’impressione di non volersi fermare qui.

Chiudiamo con il solito focus sulla Primavera Femminile viola che è tornata a vincere sul difficile campo del Como per 0-1. A siglare la rete del successo, sufficiente per portarsi a Firenze i tre punti, ci ha pensato Siria Mailia. L’attaccante viola si è smarcata gran parte della difesa per poi insaccare all’incrocio con un tiro a giro di pregevole fattura. La Fiorentina sale a dieci punti in classifica mantenendo il quarto posto ma ora le cose si faranno difficili. La prossima settimana al Viola Park scenderà la Juventus che, al pari della prima squadra, non conosce né sconfitta né pareggi. Le under 19 bianconere hanno fatto cinque su cinque e contano di continuare il loro percorso verso le final four. Per la Fiorentina l’importante è non perdere troppo terreno così da potersi inserire a sua volta nella lotta per le finali scudetto di fine stagione.