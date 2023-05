FEMMINILE, Alle 14:30 l'ultima di campionato contro la Juve

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina Femminile alle 14:30 scenderà in campo per l'ultima giornata di campionato contro la Juventus. L'obiettivo delle ragazze viola è quello di chiudere al meglio la poule scudetto e inseguire fino all’ultimo istante quel terzo posto in classifica. Per l'occasione, la Fiorentina, ha aperto le porte dell'Artemio Franchi.